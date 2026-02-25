Si hay un futbolista que se ganó el cariño del hincha de Colo Colo, ese es Justo Villar, exarquero paraguayo que defendió la camiseta del “Cacique” entre 2013 y 2017, disputando su último partido como profesional con el cuadro albo.

En conversación con Alberto Jesús López, “El Trovador del Gol”, y Larissa Riquelme en el programa de Radio ADN, Grítalo América, el mundialista con la selección guaraní se refirió a la etapa que vivió en Chile jugando en el Estadio Monumental.

“Cuando llegué a Colo Colo era la tercera vez que intentaban contar conmigo y esa vez sí podía, y yo tomé la decisión de irme. Tenía muchas ganas de conocer Chile a través de su fútbol. Colo Colo obviamente es referencia a nivel mundial, fue campeón de América y, quieras o no, es el club más popular y la gente te lo reconoce”, comenzó diciendo el arquero, que ganó tres títulos con el “Cacique”.

“Cuando llegué me hicieron sentir como en casa. Comenzamos en 2013 y en 2014 ganamos el título número 30, que estaba muy esquivo, y a partir de ahí fue una relación de respeto, cariño y agradecimiento mutuo. No me sentí nunca un extranjero”, continuó.

Al ser consultado cuál fue el club donde más feliz fue, respondió: “Terminar mi carrera en Colo Colo fue probar lo que significa jugar en un club grande. Sentir la presión de un club grande y también el cariño cuando las cosas van bien. Yo pensaba que mi último año no lo iba a disfrutar tanto como lo disfruté en Colo Colo”.

Además, también valoró el respeto que se llevó incluso de los clásicos rivales de los albos. “Tengo amistad con gente de la U, de la UC, de Unión Española, obviamente también con muchos de Colo Colo. El fútbol es universal, es un deporte que nos une. Nos ponemos una camiseta, pero también compartimos este amor por un deporte que, al menos a mí, me dio todo”, cerró Justo Villar.

El capítulo completo de Grítalo América con Justo Villar estará disponible a través del canal de YouTube de ADN Chile a partir de las 21:00 horas de este miércoles.