;

VIDEOS. “Terminar mi carrera en Colo Colo fue probar lo que significa jugar en un club grande”

En conversación con el programa de Radio ADN, Grítalo América, Justo Villar repasó lo que fueron sus laureados años vistiendo la camiseta del “Cacique”.

Javier Catalán

A. Jesús

FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO / FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Si hay un futbolista que se ganó el cariño del hincha de Colo Colo, ese es Justo Villar, exarquero paraguayo que defendió la camiseta del “Cacique” entre 2013 y 2017, disputando su último partido como profesional con el cuadro albo.

En conversación con Alberto Jesús López, “El Trovador del Gol”, y Larissa Riquelme en el programa de Radio ADN, Grítalo América, el mundialista con la selección guaraní se refirió a la etapa que vivió en Chile jugando en el Estadio Monumental.

“Cuando llegué a Colo Colo era la tercera vez que intentaban contar conmigo y esa vez sí podía, y yo tomé la decisión de irme. Tenía muchas ganas de conocer Chile a través de su fútbol. Colo Colo obviamente es referencia a nivel mundial, fue campeón de América y, quieras o no, es el club más popular y la gente te lo reconoce”, comenzó diciendo el arquero, que ganó tres títulos con el “Cacique”.

Revisa también:

ADN

“Cuando llegué me hicieron sentir como en casa. Comenzamos en 2013 y en 2014 ganamos el título número 30, que estaba muy esquivo, y a partir de ahí fue una relación de respeto, cariño y agradecimiento mutuo. No me sentí nunca un extranjero”, continuó.

Al ser consultado cuál fue el club donde más feliz fue, respondió: “Terminar mi carrera en Colo Colo fue probar lo que significa jugar en un club grande. Sentir la presión de un club grande y también el cariño cuando las cosas van bien. Yo pensaba que mi último año no lo iba a disfrutar tanto como lo disfruté en Colo Colo”.

Además, también valoró el respeto que se llevó incluso de los clásicos rivales de los albos. “Tengo amistad con gente de la U, de la UC, de Unión Española, obviamente también con muchos de Colo Colo. El fútbol es universal, es un deporte que nos une. Nos ponemos una camiseta, pero también compartimos este amor por un deporte que, al menos a mí, me dio todo”, cerró Justo Villar.

El capítulo completo de Grítalo América con Justo Villar estará disponible a través del canal de YouTube de ADN Chile a partir de las 21:00 horas de este miércoles.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad