24 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El dúo mexicano Jesse y Joy, se presenta en la Quinta Vergara, durante la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO / Oscar Guerra

Jesse & Joy no solo conquistaron al “Monstruo” en el Festival de Viña del Mar 2026, también dejaron una postal inesperada tras el cierre de su show.

La dupla mexicana se llevó Gaviota de Plata y Oro luego de una noche cargada de nostalgia, mariachis y karaoke masivo en la Quinta Vergara, pero el verdadero desenlace ocurrió cuando las luces comenzaban a apagarse.

Fueron 17 canciones en 1 hora y 39 minutos. Desde el arranque íntimo con “Corre”, pasando por la energía de “¿Con quién se queda el perro?” y el emotivo homenaje a su padre con “Un besito más”, el público cantó cada verso como si fuera propio.

Y entonces vino el gesto final: Jesse lanzó sus baquetas hacia la galería. Lo que pudo terminar en tironeos o empujones tuvo un giro inesperado.

Los afortunados que lograron quedarse con ellas optaron por resolverlo a la chilena y de la forma más justa posible: cachipún. Sí, piedra, papel o tijera en plena Quinta Vergara para definir quién se llevaba el recuerdo oficial del show. El momento fue celebrado por quienes estaban alrededor y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Así, más allá de las Gaviotas y la emoción sobre el escenario, Jesse & Joy dejaron en Viña 2026 una anécdota que ya forma parte de la historia festivalera.