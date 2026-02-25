Skar Labra y Matteo Bocelli se coronan en la nueva versión del Festival
La ganadora de Fiebre de Baile y el cantante se impusieron en las votaciones para ser los nuevos reyes del festival.
Este miércoles se llevó a cabo la votación final para elegir a los nuevos rey y reina del Festival de Viña del Mar.
Tras la intensa votación, los ganadores fueron Skarleth Labra y Matteo Bocelli, quienes se convertirán en los nuevos reyes del certamen viñamarino.
La ganadora de Fibre de Baile superó a NMIXX, Titi García-Huidobro, Ignacia Michelson, Karla Melo, Camila Mainz, Alejandra Isaacs, Karen Doggenweiler, Fátima Bosch y María Paz Arancibia.
Mientras que el cantante superó a Karim Butte, Pablo Chill-E, Fernando Godoy, Juanes, Stefan Kramer, Emanuel Noir, Diego Pánico, Princeso y al Pastor Rocha.
Este jueves se llevará a cabo el famoso piscinazo de los reyes de Viña del Mar.
