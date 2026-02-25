;

Skar Labra y Matteo Bocelli se coronan en la nueva versión del Festival

La ganadora de Fiebre de Baile y el cantante se impusieron en las votaciones para ser los nuevos reyes del festival.

Nicolás Lara Córdova

Skar Labra y Matteo Bocelli se coronan en la nueva versión del Festival

Este miércoles se llevó a cabo la votación final para elegir a los nuevos rey y reina del Festival de Viña del Mar.

Tras la intensa votación, los ganadores fueron Skarleth Labra y Matteo Bocelli, quienes se convertirán en los nuevos reyes del certamen viñamarino.

Revisa también:

ADN

La ganadora de Fibre de Baile superó a NMIXX, Titi García-Huidobro, Ignacia Michelson, Karla Melo, Camila Mainz, Alejandra Isaacs, Karen Doggenweiler, Fátima Bosch y María Paz Arancibia.

Mientras que el cantante superó a Karim Butte, Pablo Chill-E, Fernando Godoy, Juanes, Stefan Kramer, Emanuel Noir, Diego Pánico, Princeso y al Pastor Rocha.

Este jueves se llevará a cabo el famoso piscinazo de los reyes de Viña del Mar.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad