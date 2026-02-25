;

VIDEO. “Sigo sin creerlo”: NMIXX impacta en Viña 2026 con inesperada colaboración junto a Kidd Voodoo

El K-pop vivió una noche inédita en Viña 2026: NMIXX sorprendió al unir fuerzas con Kidd Voodoo y desató la locura en la Quinta Vergara.

Juan Castillo

Festival de Viña del Mar

Festival de Viña del Mar

El Festival de Viña del Mar 2026 sumó una nueva página a su historia durante la madrugada de este miércoles. Pasadas las 02:00 horas, NMIXX debutó en el escenario de la Quinta Vergara y no solo confirmó el impacto del K-pop en Chile, sino que también sorprendió con una colaboración inesperada que desató la euforia del público.

El grupo surcoreano, integrado por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, hizo su entrada con una puesta en escena imponente, marcada por coreografías precisas, desplante escénico y una conexión inmediata con el “Monstruo”. Desde los primeros minutos, el público respondió con gritos y aplausos, conscientes de estar presenciando un momento inédito para el certamen.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando, en medio del show, comenzó a sonar una base de reggaetón que rompió con lo esperado. La sorpresa fue total cuando apareció en escena el cantante chileno Kidd Voodoo, provocando una reacción inmediata en la Quinta Vergara.

Revisa también:

ADN

Una colaboración que hizo estallar a la Quinta Vergara

La interpretación conjunta de “Ponte loquita” marcó uno de los momentos más comentados de la noche. La fusión entre el K-pop y la música urbana chilena generó una ovación transversal, con el público de pie y coreando cada verso.

En redes sociales, especialmente en X, las reacciones no se hicieron esperar. “Sigo sin creerlo” e “HISTÓRICO” fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre las fanáticas..

Más allá del impacto inmediato, el debut de NMIXX y su colaboración con Kidd Voodoo podría marcar un precedente para futuras ediciones, abriendo la puerta a nuevas propuestas del K-pop y a alianzas inéditas sobre el escenario más emblemático del país.

¿Crees que este momento histórico abrirá definitivamente el camino para que más grupos de K-pop lleguen al Festival de Viña del Mar?

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad