El Festival de Viña del Mar 2026 sumó una nueva página a su historia durante la madrugada de este miércoles. Pasadas las 02:00 horas, NMIXX debutó en el escenario de la Quinta Vergara y no solo confirmó el impacto del K-pop en Chile, sino que también sorprendió con una colaboración inesperada que desató la euforia del público.

El grupo surcoreano, integrado por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, hizo su entrada con una puesta en escena imponente, marcada por coreografías precisas, desplante escénico y una conexión inmediata con el “Monstruo”. Desde los primeros minutos, el público respondió con gritos y aplausos, conscientes de estar presenciando un momento inédito para el certamen.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando, en medio del show, comenzó a sonar una base de reggaetón que rompió con lo esperado. La sorpresa fue total cuando apareció en escena el cantante chileno Kidd Voodoo, provocando una reacción inmediata en la Quinta Vergara.

Una colaboración que hizo estallar a la Quinta Vergara

La interpretación conjunta de “Ponte loquita” marcó uno de los momentos más comentados de la noche. La fusión entre el K-pop y la música urbana chilena generó una ovación transversal, con el público de pie y coreando cada verso.

En redes sociales, especialmente en X, las reacciones no se hicieron esperar. “Sigo sin creerlo” e “HISTÓRICO” fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre las fanáticas..

Más allá del impacto inmediato, el debut de NMIXX y su colaboración con Kidd Voodoo podría marcar un precedente para futuras ediciones, abriendo la puerta a nuevas propuestas del K-pop y a alianzas inéditas sobre el escenario más emblemático del país.

nmixx y kidd voodoo... sigo sin creerlo — ꒰ ᛝ⃞▒ིྀ❤︎࿐࿔🪽 (@lulialoopsy) February 25, 2026

Para sorprendernos a todos... (o quizá ni tanto) apareció Kidd Voodoo con NMIXX en viña. — 𝕹𝖊𝖒𝖊𝖘𝖎𝖘 (@__NXGHTMXRX) February 25, 2026

kidd voodoo con NMIXX cantando ponte lokita HISTÓRICO ✨#Viña2026pic.twitter.com/PT5DKTfCGy — francis ❤️‍🔥 ⸆⸉ (@bystrawberrypie) February 25, 2026

¿Crees que este momento histórico abrirá definitivamente el camino para que más grupos de K-pop lleguen al Festival de Viña del Mar?