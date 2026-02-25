Parrilla del Festival de Viña 2026: qué artistas y humorista se presentan hoy miércoles en la cuarta noche

El Festival de Viña del Mar 2026 vivirá una nueva jornada este miércoles 25 de febrero, con una programación que mezcla nombres consolidados, propuestas emergentes y humor popular.

La noche de este miércoles promete una alta sintonía en la Quinta Vergara, encabezada por el regreso de Juanes, acompañado por la innovadora propuesta en el humor de Asskha Sumathra, y el esperado cierre de Ke Personajes.

La organización del certamen apostó por una parrilla diversa, pensada para conectar con distintos públicos y reforzar el sello transversal del festival. Desde el pop latino hasta las fusiones contemporáneas y el humor, la jornada busca mantener el ritmo de una edición marcada por la apertura a nuevos estilos y audiencias.

Música diversa y humor para una noche clave en la Quinta

El plato fuerte será la presentación de Juanes, quien vuelve a Viña con un repertorio cargado de clásicos y material reciente. El artista colombiano, ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy, es uno de los nombres más reconocidos del pop rock latino y llega con la misión de reencontrarse con el “Monstruo” tras años de ausencia en el escenario viñamarino.

Posteriormente, el escenario recibirá a la humorista Asskha Sumathra, quien buscará conquistar al “Monstruo” con su humor diferente. La artista dirá presente el certamen luego de ganar el programa “Coliseo”.

El cierre estará a cargo de Ke Personajes, qioenes llegan a Viña con altas expectativas. Su presencia apunta a conectar con el público más joven en esta cuarta noche.

El Festival de Viña 2026 será transmitido en vivo por Mega, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas. También se podrá ver a través de la plataforma Mega Go y vía streaming por Disney+ para el resto de Latinoamérica.