“Salió corriendo y como si nada abrió la puerta”: así fue la fuga desde el Juzgado de Garantía de Colina

Una intensa búsqueda policial se desarrolla en la comuna de Colina y sus alrededores tras la fuga de un imputado desde el Juzgado de Garantía local durante el mediodía de este miércoles. El incidente ocurrió en plena sala de audiencias, donde dos sujetos intentaron escapar de la custodia de Gendarmería.

Según registros audiovisuales y antecedentes entregados por La Tarde es Nuestra, el escape se produjo de forma sorpresiva cuando el imputado adulto salió corriendo y, sin mayor resistencia, abrió la puerta que separa la zona de acusados del área del público.

El prófugo: Se trata de un joven chileno de 19 años que estaba siendo formalizado por el delito de robo con intimidación .

La advertencia previa: Información recopilada en el programa La Tarde es Nuestra indica que un compañero de celda escuchó a uno de ellos decir: "Si me dejan aquí adentro, voy a aplicar plan B".

Operativo en curso

A esta hora, diversas unidades de las policías se encuentran desplegadas en el sector norte de la capital para intentar dar con el paradero del sujeto, quien huyó del recinto aún portando sus esposas.

El individuo ya suma más de tres horas en calidad de prófugo, mientras se analizan las cámaras de seguridad del tribunal para determinar posibles fallas en los protocolos de custodia.