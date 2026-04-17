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VIDEO. Camión atropelló a dos mujeres en Pucón: una de ellas quedó con lesiones de extrema gravedad

El vehículo de la empresa Prosegur retrocedió sin fijarse que había dos personas en el estacionamiento.

ADN Radio

Camión atropelló a dos mujeres en Pucón: una de ellas quedó con lesiones de extrema gravedad

Un terrible accidente se produjo en Pucón, región de la Araucanía, cuando dos mujeres fueron atropelladas por un camión de transporte de valores.

Los hechos ocurrieron a las afueras de Falabella, cuando el conductor de un camión de valores ingresaba al estacionamiento de la tienda efectuando una maniobra de retroceso.

A consecuencia del fuerte impacto, una de las víctimas resultó con lesiones de extrema gravedad, ya que las ruedas del vehículo le aplastaron sus extremidades inferiores, dejándola con fracturas expuestas, según informa Araucanía Diario.

El mismo medio consigna que el conductor del camión fue detenido, por instrucción de la Fiscalía de Primeras Diligencias.

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