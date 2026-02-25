Fuga en Juzgado de Garantía de Colina: reo de 19 años escapa mientras leían su sentencia

Una nueva y grave alerta en materia de seguridad judicial se registró este miércoles en la comuna de Colina, luego de que dos internos intentaran fugarse desde el Juzgado de Garantía de Colina en pleno procedimiento judicial.

Uno de ellos logró escapar y permanece prófugo, mientras que el segundo fue recapturado minutos después por personal de custodia.

El hecho ocurrió en momentos en que se realizaba la lectura de la sentencia a uno de los imputados. Según los primeros antecedentes, el reo que consiguió huir tiene 19 años y estaba siendo condenado por el delito de robo con intimidación.

El segundo interno involucrado en el intento de escape no logró concretar la huida y fue recapturado rápidamente por funcionarios de Gendarmería de Chile, quienes lo pusieron nuevamente a disposición del tribunal.

Tras la situación, Gendarmería desplegó un amplio operativo en el perímetro del recinto judicial y en distintos puntos de la comuna para dar con el paradero del joven prófugo.

Declaración de Gendarmería

Mediante un comunicado, la institución se refirió a esta situación, señalando que “en horas de esta tarde, tras finalizar una audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía de Colina, se registró una vulneración a la seguridad”.

“De forma repentina, ambos detenidos huyeron hacia la salida del recinto, desde la sala de audiencia, provocando la reacción por parte del personal de custodia, que logró la recaptura de uno de los imputados. En tanto, el segundo detenido logró vulnerar el dispositivo de seguridad y acceder a la vía pública”, agregaron desde Gendarmería.

“Ante esta situación, se activaron los procedimientos operativos correspondientes, informando al Ministerio Público y coordinando acciones con las policías para su ubicación y captura”, aseguraron.

Finalmente, desde Gendarmería indicaron que se realizará una investigación interna para “esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades”.