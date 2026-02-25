;

Fuga en Juzgado de Garantía de Colina: reo de 19 años escapa mientras leían su sentencia

Desde Gendarmería indicaron que se realizará una investigación interna para “esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades”.

Juan Castillo

Gendarmes

Gendarmes / VICTOR HUENANTE

Una nueva y grave alerta en materia de seguridad judicial se registró este miércoles en la comuna de Colina, luego de que dos internos intentaran fugarse desde el Juzgado de Garantía de Colina en pleno procedimiento judicial.

Uno de ellos logró escapar y permanece prófugo, mientras que el segundo fue recapturado minutos después por personal de custodia.

Revisa también:

ADN

El hecho ocurrió en momentos en que se realizaba la lectura de la sentencia a uno de los imputados. Según los primeros antecedentes, el reo que consiguió huir tiene 19 años y estaba siendo condenado por el delito de robo con intimidación.

El segundo interno involucrado en el intento de escape no logró concretar la huida y fue recapturado rápidamente por funcionarios de Gendarmería de Chile, quienes lo pusieron nuevamente a disposición del tribunal.

Tras la situación, Gendarmería desplegó un amplio operativo en el perímetro del recinto judicial y en distintos puntos de la comuna para dar con el paradero del joven prófugo.

Declaración de Gendarmería

Mediante un comunicado, la institución se refirió a esta situación, señalando que “en horas de esta tarde, tras finalizar una audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía de Colina, se registró una vulneración a la seguridad”.

“De forma repentina, ambos detenidos huyeron hacia la salida del recinto, desde la sala de audiencia, provocando la reacción por parte del personal de custodia, que logró la recaptura de uno de los imputados. En tanto, el segundo detenido logró vulnerar el dispositivo de seguridad y acceder a la vía pública”, agregaron desde Gendarmería.

“Ante esta situación, se activaron los procedimientos operativos correspondientes, informando al Ministerio Público y coordinando acciones con las policías para su ubicación y captura”, aseguraron.

Finalmente, desde Gendarmería indicaron que se realizará una investigación interna para “esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad