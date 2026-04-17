Tragedia en Cartagena: matan a joven de 19 años en plena pichanga y PDI indaga posible ajuste de cuentas

Un violento crimen ocurrido en Cartagena mantiene en alerta a vecinos y autoridades de la provincia de San Antonio.

La noche del miércoles, un joven de 19 años murió tras ser atacado a disparos mientras jugaba una pichanga junto a amigos en una multicancha ubicada en la intersección de calle Condell con Mariano Casanova, en las cercanías del Colegio Presidente Aguirre Cerda.

La víctima fue identificada como Ariel Jesús Plaza Borne, quien recibió al menos ocho impactos de bala, según los antecedentes preliminares del caso.

De acuerdo con testimonios recogidos en el sector, el grupo llevaba varias horas jugando fútbol en el lugar hasta que, cerca de las 23:30 horas, desconocidos llegaron en vehículos y abrieron fuego de manera directa contra el joven.

Investigan vínculo con disputa entre grupos rivales en Cartagena

Según consigna El Líder de San Antonio, vecinos del sector relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos. Uno de ellos aseguró que los jóvenes estaban “pichangueando ‘piola’” hasta que “llegaron unos vehículos y dispararon, después se escucharon unos gritos terribles, desesperados por ayuda”.

La víctima fue trasladada en riesgo vital al consultorio de Cartagena, pero falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas.

Según los antecedentes, la víctima hbaría sido integrante de “Los Cholas”, específicamente del grupo más joven conocido como “Los Chola Chicos”. En esa línea, se indaga si el ataque podría estar vinculado a la violenta disputa que esa familia mantendría con “Los Farfán”, una rivalidad que, según reportes locales, ha escalado en los últimos meses.

La gravedad del caso aumentó durante la madrugada siguiente, cuando una vivienda ligada a la familia rival fue incendiada en la misma comuna. Ese hecho es investigado como una posible represalia tras la confirmación de la muerte del joven, aunque por ahora no existe una versión oficial que establezca responsabilidades directas por ese ataque.

La PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el homicidio, identificar a los autores de la emboscada y determinar si ambos episodios forman parte de una misma cadena de violencia entre grupos enfrentados.