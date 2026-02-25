SAG refuerza vigilancia en Chile tras caso de influenza aviar detectado en Argentina y notificación de Uruguay

Tras la detección de influenza aviar en Argentina y una reciente notificación desde Uruguay, el Servicio Agrícola y Ganadero activó un refuerzo de las medidas de vigilancia sanitaria en Chile para prevenir la eventual llegada del virus.

El aumento del monitoreo se da luego de que las autoridades argentinas confirmaran un brote de influenza aviar altamente patógena en un plantel comercial ubicado en la provincia de Buenos Aires. A esto se suma el aviso emitido por Uruguay tras hallar el virus en un ave silvestre, situación que elevó el nivel de alerta en la región.

El SAG recordó que desde agosto de 2025 se mantiene la suspensión de las importaciones de productos avícolas provenientes de Argentina, medida que continuará aplicándose hasta que ese país recupere su estatus sanitario.

Junto con reforzar la vigilancia, el organismo pidió a los propietarios de aves extremar las medidas de prevención y reportar de inmediato cualquier signo compatible con la enfermedad, con el objetivo de evitar su eventual propagación.

Según indicaron desde la institución, Chile continúa libre de influenza aviar, situación que se busca preservar mediante controles y acciones preventivas a nivel nacional.

Síntomas de la gripe aviar en humanos: