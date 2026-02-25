;

Uruguay declara emergencia sanitaria por gripe aviar y enciende alertas en la región

El virus fue detectado en fauna silvestre. Por esto, se restringieron movimientos de aves y se suspendieron eventos avícolas.

Juan Castillo

El Gobierno de Uruguay decretó emergencia sanitaria nacional por gripe aviar tras confirmar la presencia del virus en fauna silvestre en tres departamentos del país.

La medida, anunciada este martes por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, busca contener la propagación de la enfermedad y proteger a la industria avícola, clave para la economía local.

Según informó la autoridad, el decreto implica restricciones al movimiento de aves, la suspensión de eventos avícolas y el refuerzo de los protocolos de bioseguridad en todo el territorio.

En particular, quedaron prohibidos los traslados de aves de traspatio y de aquellas que no estén controladas por el Sistema de Monitoreo Avícola, una decisión que apunta a reducir riesgos de contagio.

Medidas regionales y alerta sanitaria

La emergencia uruguaya se suma a decisiones adoptadas en países vecinos. En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria confirmó un brote de influenza aviar altamente patógena H5 en aves de corral de la provincia de Buenos Aires, lo que derivó en la suspensión temporal de las exportaciones del sector. El foco fue detectado en la localidad de Ranchos, a 120 kilómetros de la capital, activando un plan de contingencia con aislamiento, desinfección y sacrificio de aves.

A su vez, Paraguay elevó el nivel de vigilancia sanitaria. Su Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal solicitó a funcionarios y productores permanecer en “máxima alerta” ante la posibilidad de propagación del virus. La entidad recalcó la importancia de reportar cualquier hallazgo de aves enfermas o muertas y advirtió que “no se debe manipular las aves con signos de enfermedad o muertas, para evitar el riesgo de contagio”.

En Uruguay, las autoridades también dispusieron la suspensión de remates, ferias, exposiciones y eventos vinculados a aves, como parte del paquete preventivo. El objetivo es minimizar la interacción entre animales y personas, reduciendo las probabilidades de diseminación del virus en zonas productivas y urbanas.

Mientras los equipos técnicos continúan monitoreando la situación, los gobiernos regionales llaman a la cooperación del sector productivo y de la ciudadanía para detectar a tiempo nuevos casos y evitar impactos mayores en la cadena alimentaria y el comercio exterior.

