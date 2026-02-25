;

Perú prepara inédito debate presidencial: 36 candidatos se enfrentarán en seis jornadas televisadas

El Jurado Nacional de Elecciones organizó un formato histórico para ordenar la mayor fragmentación política en décadas.

Juan Castillo

Presidencia de Perú

Presidencia de Perú

Perú vivirá un hito político sin precedentes en su historia reciente. Un total de 36 candidatos presidenciales participarán en un debate televisado que se desarrollará durante seis días, como parte del proceso electoral más fragmentado que ha enfrentado el país andino en décadas.

La inédita fórmula fue confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo encargado de ordenar el intercambio de propuestas en un escenario marcado por la dispersión de liderazgos.

El formato busca dar visibilidad y equidad a todos los aspirantes a la Presidencia, en una elección que ha obligado incluso a diseñar una cédula de votación de 65 centímetros de largo. Entre los postulantes figuran perfiles tan disímiles como un exfutbolista de la selección nacional, un cómico televisivo y un candidato que permanece prófugo de la justicia por presuntos casos de corrupción, reflejo del complejo momento político que atraviesa el país.

Revisa también:

ADN

Seis jornadas para ordenar la fragmentación política

Según detalló el organismo electoral, “habrá doce candidatos por día, divididos en cuatro grupos de tres integrantes cada uno para el intercambio de propuestas”, esquema que se repetirá en seis fechas comprendidas entre el 23 de marzo y el 1 de abril. Cada jornada estará enfocada en temas clave para el electorado: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, corrupción, educación y empleo.

La iniciativa busca ofrecer a los más de 27,3 millones de peruanos habilitados para votar una comparación clara de programas, en un contexto donde la multiplicidad de opciones ha generado confusión y desafección política. El proceso culminará con las elecciones del 12 de abril, donde además se renovarán 130 diputados y 60 senadores.

En el escenario previo, el derechista y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga lidera las encuestas con un 13,4% de intención de voto, seguido por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, con un 9,7%, según el último sondeo de Datum.

El ganador asumirá el 28 de julio, reemplazando al mandatario interino José María Balcázar, quien llegó al poder hace solo una semana en medio de una profunda crisis. Desde 2016, Perú ha tenido ocho gobernantes, un dato que explica la urgencia de este proceso.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad