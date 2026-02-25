Perú prepara inédito debate presidencial: 36 candidatos se enfrentarán en seis jornadas televisadas

Perú vivirá un hito político sin precedentes en su historia reciente. Un total de 36 candidatos presidenciales participarán en un debate televisado que se desarrollará durante seis días, como parte del proceso electoral más fragmentado que ha enfrentado el país andino en décadas.

La inédita fórmula fue confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo encargado de ordenar el intercambio de propuestas en un escenario marcado por la dispersión de liderazgos.

El formato busca dar visibilidad y equidad a todos los aspirantes a la Presidencia, en una elección que ha obligado incluso a diseñar una cédula de votación de 65 centímetros de largo. Entre los postulantes figuran perfiles tan disímiles como un exfutbolista de la selección nacional, un cómico televisivo y un candidato que permanece prófugo de la justicia por presuntos casos de corrupción, reflejo del complejo momento político que atraviesa el país.

Seis jornadas para ordenar la fragmentación política

Según detalló el organismo electoral, “habrá doce candidatos por día, divididos en cuatro grupos de tres integrantes cada uno para el intercambio de propuestas”, esquema que se repetirá en seis fechas comprendidas entre el 23 de marzo y el 1 de abril. Cada jornada estará enfocada en temas clave para el electorado: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, corrupción, educación y empleo.

La iniciativa busca ofrecer a los más de 27,3 millones de peruanos habilitados para votar una comparación clara de programas, en un contexto donde la multiplicidad de opciones ha generado confusión y desafección política. El proceso culminará con las elecciones del 12 de abril, donde además se renovarán 130 diputados y 60 senadores.

En el escenario previo, el derechista y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga lidera las encuestas con un 13,4% de intención de voto, seguido por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, con un 9,7%, según el último sondeo de Datum.

El ganador asumirá el 28 de julio, reemplazando al mandatario interino José María Balcázar, quien llegó al poder hace solo una semana en medio de una profunda crisis. Desde 2016, Perú ha tenido ocho gobernantes, un dato que explica la urgencia de este proceso.