Quién es José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú que está a favor del matrimonio infantil

Perú vuelve a enfrentar un escenario político marcado por la controversia. José María Balcázar Zelada, abogado de 83 años y militante de Perú Libre, asumió la presidencia interina del país por los próximos cinco meses, luego de la destitución de José Jerí, en un contexto de alta inestabilidad institucional y fuerte cuestionamiento ciudadano.

La llegada de Balcázar al máximo cargo del Estado no ha pasado inadvertida. Según consigna El País, en 2023, durante el debate legislativo para elevar la edad mínima legal del matrimonio, el entonces congresista defendió la posibilidad de casarse desde los 14 años. Sus declaraciones generaron un rechazo transversal cuando afirmó que las relaciones tempranas “ayudan al futuro psicológico de la mujer” siempre que no exista violencia, postura que fue ampliamente criticada por organizaciones sociales y actores políticos.

En esa misma línea, Balcázar sostuvo que el matrimonio en Perú “se ha vuelto disfuncional, pues ya nadie se casa” y cuestionó el enfoque legal frente a los embarazos adolescentes. “Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. ¿Con la ley queremos qué? ¿Prohibir a aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad?”, señaló en esa oportunidad, profundizando la polémica.

Un mandato breve, cargado de controversias

La asunción de Balcázar se produjo tras un extenso pleno extraordinario, donde su discurso fue calificado de confuso. En su intervención, mezcló referencias históricas a Simón Bolívar, José de San Martín y Francisco Pizarro, y aseguró que Perú vive “una de las mejores épocas”. Incluso relativizó la complejidad del cargo al señalar: “No es difícil gobernar un país. ¿Quién ha dicho que es difícil?”, pese a reconocer que la democracia “no está funcionando”.

El nuevo mandatario reemplaza a José Jerí, quien a su vez había asumido meses antes tras la salida de Dina Boluarte, en una cadena de relevos que refleja la fragilidad política del país. Balcázar se convierte así en el octavo presidente peruano en la última década.

Su trayectoria profesional incluye cargos relevantes en el Poder Judicial, como vocal superior en la Corte de Justicia de Lambayeque y vocal supremo provisional. Sin embargo, su historial también arrastra investigaciones por presunta apropiación ilícita de fondos durante su gestión en el Colegio de Abogados de Lambayeque, procesos aún en curso que alimentan las críticas.

Elegido legislador en 2021 bajo el alero de Perú Libre —el partido que llevó al poder a Pedro Castillo, hoy encarcelado—, Balcázar enfrenta ahora el desafío de gobernar un país golpeado por la delincuencia, las economías ilegales y el desgaste institucional, con la misión declarada de servir de puente hacia el próximo gobierno.

