Perú vuelve a cambiar de presidente: los 7 mandatarios que NO terminaron su periodo en la última década

La crisis política se profundiza en Perú: el Congreso buscará este miércoles un nuevo presidente interino tras otra destitución. ¿Qué viene ahora?

Juan Castillo

Mundiario

Mundiario

Perú enfrenta un nuevo episodio de inestabilidad institucional. En los últimos diez años, siete presidentes no han logrado completar su mandato, ya sea por destituciones, renuncias o vacancias aprobadas por el Congreso bajo la figura de “incapacidad moral permanente”. El fenómeno se ha transformado en una constante dentro del sistema político peruano.

Este miércoles, el Congreso inició el proceso para designar a un nuevo presidente interino tras la destitución de José Jerí, sumando un nuevo capítulo a una prolongada crisis de gobernabilidad. La autoridad que resulte elegida deberá conducir el país hasta las elecciones generales de abril de 2026, con el cambio de mando fijado para el 28 de julio de ese año.

La reiteración de estas salidas anticipadas refleja un problema estructural. Perú convive con un escenario de alta fragmentación política, presidentes sin mayorías parlamentarias estables y un Congreso con amplias atribuciones para remover al Ejecutivo. No se trata de quiebres democráticos clásicos, sino de una inestabilidad recurrente que opera dentro del marco constitucional vigente.

Estos son los 7 mandatarios que NO terminaron su periodo en la última década:

  • Pedro Pablo Kuczynski: 28 de julio de 2016 – 23 de marzo de 2018
  • Martín Vizcarra: 23 de marzo de 2018 – 9 de noviembre de 2020
  • Manuel Merino: 10 de noviembre de 2020 – 15 de noviembre de 2020
  • Francisco Sagasti: 17 de noviembre de 2020 – 28 de julio de 2021
  • Pedro Castillo: 28 de julio de 2021 – 7 de diciembre de 2022
  • Dina Boluarte: desde 7 de diciembre de 2022

Impacto político y económico de la inestabilidad

Desde el punto de vista económico, los cambios presidenciales suelen generar preocupación en los mercados. En teoría, una destitución aumenta la incertidumbre y podría presionar al alza el tipo de cambio, debilitando el sol peruano frente al dólar.

Sin embargo, la experiencia reciente muestra un comportamiento distinto. En procesos de vacancia anteriores, el impacto en el mercado cambiario fue acotado y de corta duración. Parte del riesgo político ya estaría internalizado en los precios, lo que ha evitado movimientos bruscos o sostenidos.

El analista de mercado Agustín Vargas, de Capitaria, explicó que “el mercado podría reaccionar con volatilidad de corto plazo, pero los antecedentes indican que no necesariamente se espera un movimiento abrupto o prolongado en el dólar si la transición política continúa dentro del marco constitucional”.

Mientras el Congreso avanza en la definición de un nuevo liderazgo transitorio, el país sigue enfrentando el desafío de recuperar estabilidad y credibilidad institucional, en un contexto donde la rotación presidencial se ha vuelto casi una norma.

¿Crees que Perú podrá romper este ciclo de inestabilidad política tras las elecciones de 2026 o seguirá enfrentando cambios constantes en su presidencia?

