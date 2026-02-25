Mensajes a George Harris y homenaje a 31 minutos: Esteban Düch arrasó con el ‘Monstruo’ en Viña 2026 / VICTOR HUENANTE

Tras la presentación de Jesse & Joy, el humorista venezolano, Esteban Düch, tuvo la misión de hacer reír a la Quinta Vergara y cumplió.

Con una combinación entre anécdotas y música, Düch logró arrasar con el ‘Monstruo’ del Festival de Viña del Mar, el cual lo premió con la Gaviota de Plata y Oro.

“No me esperaba la invitación a este gran festival, la verdad, porque el año pasado pasaron cositas“, comentó en el inicio de su rutina Esteban Düch, quien recordó el fallido paso de George Harris por la Quinta Vergara.

En ciertos momentos de su rutina, el ‘Monstruo’ reaccionó con pifias en los momentos en que hizo alusión a chistes políticos, pero Düch salió del paso y logró reencantar al público.

Tras recibir la Gaviota de Plata, Esteban Düch sacó su guitarra y comenzó a interpretar uno de los clásicos de 31 Minutos, Mi Equilibrio Espiritual.

Luego de invitar a Rodrigo Salinas al escenario, con el que interpretó una canción original, Esteban Düch finalizó su presentación con la obtención de la Gaviota de Oro.