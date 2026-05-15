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VIDEO. Ministra de Salud toma distancia de plan para entregar datos de migrantes irregulares: “No podemos ir contra la ley”

La autoridad sanitaria aseguró que el Minsal no puede actuar fuera del marco legal vigente pese a iniciativa del Gobierno. “Lo vamos a defender absolutamente”, dijo.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

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La ministra de Salud, May Chomalí, tomó distancia de la iniciativa impulsada por el Gobierno para obligar a hospitales, consultorios, colegios y organismos previsionales a entregar información de migrantes irregulares con órdenes de expulsión vigentes.

En conversación con Radio T13C, la secretaria de Estado manifestó su preocupación por el alcance de la medida y advirtió que el Ministerio de Salud no puede compartir antecedentes obtenidos en el contexto de una atención médica, debido a las restricciones establecidas en el Código Sanitario y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes.

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May Chomali, ministra de Salud / FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

“Estamos mirando con bastante preocupación; nosotros no podemos, desde el Ministerio de Salud, informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria”, sostuvo la ministra.

Está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. Y eso lo vamos a defender absolutamente”, sumó.

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La autoridad enfatizó además que negar atención médica a personas migrantes irregulares no solo pondría en riesgo sus vidas, sino también la salud pública general. “Un niño migrante irregular no vacunado es un riesgo de muerte para ese niño, pero también es un riesgo de contagio para los otros niños chilenos”, afirmó.

Las declaraciones surgen luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmara la presentación de una indicación legislativa que obligaría a instituciones públicas y privadas de salud, educación y previsión a entregar datos de contacto de extranjeros involucrados en procesos migratorios sancionatorios.

Según explicó Pavez, la medida busca facilitar la notificación de órdenes de expulsión ante las dificultades para ubicar a migrantes irregulares. La información solicitada incluiría domicilio, teléfono y correo electrónico, y solo podría ser requerida por el Servicio Nacional de Migraciones y la PDI.

Pese al respaldo que la propuesta tiene desde La Moneda y del Presidente José Antonio Kast, la ministra Chomalí aseguró que el tema ya fue discutido en comités de ministros y reiteró que Salud no puede actuar fuera del marco legal vigente.

“No podemos ir en contra de la ley (...) tampoco podemos negarle la atención de salud a un migrante”, concluyó la ministra, marcando diferencias frente a una de las iniciativas migratorias más controvertidas impulsadas por el Ejecutivo.

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