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“Me la comí dobla...”: el peculiar chascarro que descolocó a periodistas de TV

Se tuvieron que ir a comerciales.

Javier Méndez

“Me la comí dobla...”: el peculiar chascarro que descolocó a periodistas de TV

Sucedió en TV. Esta semana un noticiero argentino fue escenario de un particular chascarro.

Todo pasó en el programa Todo Noticias (TN), durante una entrevista en vivo con el juez, quien debió enfrentar una dura acusación penal por error.

Al cierre, la periodista local Lorena Macial quiso empatizar con la situación y soltó: “En este momento lo deben estar viendo a usted y deben estar diciendo ‘a mí me pasó lo mismo y me la comí doblada’”.

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La frase fue dicha con total naturalidad, pero el doble sentido se hizo evidente de inmediato.

Aunque al principio el panel intentó mantener la compostura, las risas comenzaron a desatarse.

“No puedo más”, se escuchó en un micrófono abierto.

Al final, cortaron por lo sano: ir a una pausa comercial.

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