VIDEO. “No llores, Javiera...”: Artista del Festival de Viña sorprende con espectacular regalo a fanática en la previa de Viña 2026

Jesse Huerta sorprendió a una de sus fanáticas en la Quinta Vergara con un regalo para que disfruten el show en primera fila. El video ya es furor en redes sociales.

Nicolás Lara Córdova

“No llores, Javiera...”: Artista del Festival de Viña sorprende con espectacular regalo a fanática en la previa de Viña 2026

A horas de que comience la tercera noche del Festival de Viña, Jesse & Joy repitieron una de sus clásicas dinámicas con sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, Jesse Huerta compartió un registro donde se le ve paseando por la galería de la Quinta Vergara y se acercó a una fanática que se encontraba junto a un familiar mientras esperaban al dúo mexicano.

“Disfruta mucho el show, Javiera, nos vemos en nada para subir al escenario en el Festival de Viña”, escribió el artista mexicano.

La fanática, que se identificó como Javiera, no reconoció en un principio a Jesse, quien le regaló entradas para estar en la primera fila de la Quinta Vergara. En el momento en que reconoció al mexicano, la niña se largó a llorar.

Jesse Huerta se sacó una fotografía con Javiera y su familiar y además le firmó el sombrero rosado que llevaba la fanática.

El cubrebocas sigue siendo el mejor disfraz de todos los que he usado”, cerró el artista en su publicación.

