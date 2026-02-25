Histórico youtuber chileno anuncia que será papá: “La primera vez tuvimos una pérdida”

Tras varios días de rumores en redes, el histórico youtuber chileno Vardoc confirmó una noticia que reordenó por completo la conversación: será padre junto a Gibielle Gamboa, pese a que la relación entre ambos ya terminó.

La revelación la hizo en una entrevista con FM Dos, donde entregó detalles personales y incluso explicó que antes ya habían pasado por lo mismo, pero no con buenos resultados.

“Gibi efectivamente está embarazada, vamos a ser padres, mi primer hijo. De hecho, esta es la segunda vez que ella queda embarazada, la primera vez tuvimos una pérdida“, dijo en conversación con La radio de los dos.

En el mismo diálogo, Vardoc confirmó que, aunque la relación sentimental se quebró, ambos siguen compartiendo el mismo hogar. Según relató, la prioridad está puesta en el nuevo integrante de la familia.

“Seguimos viviendo juntos, enfocados más que nada en el bebé que viene en camino“, afirmó. En su relato, también deslizó que la compatibilidad entre ambos existió desde el inicio.

Además, el youtuber sostuvo que el vínculo laboral entre ambos continuará activo. Actualmente, ambos se dedican al contenido subido de tono en la plataforma Arsmate, con un centro de operaciones en la comuna de San Miguel.

“Ella es una excelente mujer, muy bacán, pero el enfoque es nuestro hijo que viene en camino", agregó el antiguo rival de Dross Rotzank.

“Pronto cerraré mis páginas”, adelantó Gamboa en su cuenta de Instagram.