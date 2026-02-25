;

Histórico youtuber chileno anuncia que será papá: “La primera vez tuvimos una pérdida”

El creador de contenido confirmó que su pareja está embarazada y explicó que, pese al quiebre sentimental, ambos priorizarán la crianza y su proyecto laboral.

Javier Méndez

Histórico youtuber chileno anuncia que será papá: “La primera vez tuvimos una pérdida”

Tras varios días de rumores en redes, el histórico youtuber chileno Vardoc confirmó una noticia que reordenó por completo la conversación: será padre junto a Gibielle Gamboa, pese a que la relación entre ambos ya terminó.

La revelación la hizo en una entrevista con FM Dos, donde entregó detalles personales y incluso explicó que antes ya habían pasado por lo mismo, pero no con buenos resultados.

“Gibi efectivamente está embarazada, vamos a ser padres, mi primer hijo. De hecho, esta es la segunda vez que ella queda embarazada, la primera vez tuvimos una pérdida“, dijo en conversación con La radio de los dos.

En el mismo diálogo, Vardoc confirmó que, aunque la relación sentimental se quebró, ambos siguen compartiendo el mismo hogar. Según relató, la prioridad está puesta en el nuevo integrante de la familia.

Revisa también:

ADN

“Seguimos viviendo juntos, enfocados más que nada en el bebé que viene en camino“, afirmó. En su relato, también deslizó que la compatibilidad entre ambos existió desde el inicio.

Además, el youtuber sostuvo que el vínculo laboral entre ambos continuará activo. Actualmente, ambos se dedican al contenido subido de tono en la plataforma Arsmate, con un centro de operaciones en la comuna de San Miguel.

“Ella es una excelente mujer, muy bacán, pero el enfoque es nuestro hijo que viene en camino", agregó el antiguo rival de Dross Rotzank.

“Pronto cerraré mis páginas”, adelantó Gamboa en su cuenta de Instagram.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad