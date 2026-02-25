;

“No anda solo”: Presidente Boric respalda a ministro Muñoz en plena tensión diplomática con EE.UU.

El Mandatario destacó la labor y el liderazgo del secretario de Estado en medio de la polémica por el cable submarino chino.

Juan Castillo

Katherine Bobadilla

Agencia Uno

Agencia Uno

En medio de la creciente tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos, el Presidente Gabriel Boric salió públicamente a respaldar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacando su gestión y liderazgo en un momento clave para el Gobierno.

Las declaraciones del Mandatario se dan en un contexto de cuestionamientos políticos y presión internacional por decisiones estratégicas que involucran infraestructura y relaciones exteriores, escenario en el que el Ejecutivo ha buscado mostrar cohesión interna. En ese marco, Boric subrayó que Muñoz cuenta con pleno respaldo presidencial y del equipo de Gobierno.

Quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo. No solo en Santiago, sino que a lo largo de todo Chile”, señaló el Jefe de Estado, enfatizando el alcance nacional de la gestión del secretario de Estado.

Revisa también:

ADN

Respaldo político en un momento clave

El Presidente fue más allá y despejó cualquier duda respecto al apoyo político al ministro, remarcando que no se trata de una defensa individual, sino de una postura institucional del Gobierno frente al escenario actual. “Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros, nosotros estamos con él”, afirmó Boric, en una señal directa tanto al mundo político interno como a los actores internacionales atentos al desarrollo del conflicto diplomático.

El Mandatario agregó que el Ejecutivo continuará trabajando sin titubeos, defendiendo las decisiones adoptadas y poniendo el foco en el impacto que estas tienen para la ciudadanía. “Vamos a seguir trabajando por el bien de Chile, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes”, sostuvo.

Desde La Moneda recalcaron que el rol del Ministerio de Transportes ha sido clave no solo en materias de movilidad y conectividad, sino también en procesos estratégicos que cruzan áreas económicas, tecnológicas y diplomáticas. En ese contexto, el respaldo presidencial busca cerrar filas frente a las críticas y reforzar la señal de gobernabilidad.

