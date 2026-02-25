Hackeo a empresas chilenas: afirman que Fiscalía abrió investigación tras alerta del embajador de Estados Unidos / FRANCISCO PAREDES

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación penal tras recibir antecedentes sobre un presunto ataque informático que habría afectado a empresas chilenas de telecomunicaciones y a una compañía del rubro de la construcción.

La indagatoria se inició luego de que el Gobierno remitiera información entregada por autoridades de Estados Unidos respecto de eventuales vulneraciones a sistemas estratégicos en el país, recogió El Mercurio.

Imagen referencial sobre los ataques de hackers / NICOLAS ASFOURI Ampliar

El caso quedó bajo la dirección del fiscal regional Xavier Armendáriz y se tramita con carácter reservado. De acuerdo con los antecedentes conocidos por el citado medio, las diligencias serían encargadas a una unidad especializada de la Policía de Investigaciones, particularmente al equipo de Cibercrimen, con el objetivo de determinar el origen y alcance de la supuesta intrusión.

La alerta fue dada a conocer públicamente por el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, quien señaló que hace algunas semanas compartieron información con distintas agencias del Ejecutivo sobre “incursiones” en sistemas de telecomunicaciones por parte de actores extranjeros.

Según explicó, la intervención habría estado dirigida a varias compañías privadas del sector, lo que eventualmente podría haber puesto en riesgo datos personales y comunicaciones de usuarios.

Agencia Uno Ampliar

El diplomático también sostuvo que el ataque no solo se habría limitado al ámbito de las telecomunicaciones, sino que alcanzó a una empresa chilena de la construcción que compite con firmas extranjeras en proyectos dentro del país.

Además de informar al Ministerio Público, el Ejecutivo habría derivado los antecedentes a organismos especializados como la Agencia Nacional de Ciberseguridad y al Estado Mayor Conjunto, en medio de la controversia generada por el proyecto de cable submarino entre Chile y China.