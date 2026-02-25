Ni Pet Shop Boys ni Kramer: este es el artísta más visto en las tres primeras jornadas del Festival de Viña 2026

;

Con más de 2,5 millones de personas en su punto más alto, la tercera jornada se consolidó como el éxito indiscutido de Mega.

Mario Vergara

La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 se ha transformado en la más exitosa en términos de audiencia desde el inicio del evento. De acuerdo con las cifras oficiales de Kantar Ibope, el certamen alcanzó niveles de sintonía que no habían sido registrados en las jornadas previas, impulsados principalmente por el show de los hermanos Huerta.

El triunfo de Jesse & Joy y Esteban Düch

La presentación de Jesse & Joy lideró el bloque estelar con una audiencia masiva:

Promedio: 2.220.030 personas por minuto.

Peak de sintonía: 2.544.505 personas por minuto, la cifra más alta registrada en todo el festival hasta ahora.

Comparativa: Superaron los promedios alcanzados anteriormente por Stefan Kramer (2,0 millones) y Pet Shop Boys (1,9 millones).

ADN

24 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El dúo mexicano Jesse y Joy, reciben la Gaviota de Oro en la Quinta Vergara, durante la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Por su parte, el humorista venezolano Esteban Düch mantuvo el interés del público con un promedio de 2.043.830 personas por minuto durante la medianoche, señala Emol.

ADN

Hito del K-Pop y competencias

La madrugada estuvo marcada por el debut de NMIXX, el primer grupo de K-Pop en presentarse en la Quinta Vergara. A pesar del horario (02:25 a 03:25 horas), el conjunto surcoreano promedió 700.763 personas por minuto, alcanzando un peak de más de 900 mil espectadores al inicio de su show.

Las competencias también mantuvieron cifras sólidas de audiencia:

Competencia Folclórica: 1.904.583 personas por minuto.

Competencia Internacional: 1.867.697 personas por minuto.

Dominio absoluto en pantalla

La transmisión conjunta de Mega y Mega2 promedió 1.616.898 personas por minuto durante toda la jornada, dejando muy atrás a la competencia:

CHV: 277.434 personas por minuto.

Canal 13: 252.586 personas por minuto.

TVN: 205.210 personas por minuto.

El certamen continúa hoy con las actuaciones de Juanes, la transformista Asshka Sumathra y el grupo argentino Ke Personajes.

