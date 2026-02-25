;

FOTOS. Coronas de plata y anillos avaluados en $5 millones: las joyas que se llevarán los Reyes de Viña 2026

Este jueves 26 de febrero se conocerán a los ganadores del certamen de la Ciudad Jardín.

Sebastián Escares

Coronas de plata y anillos avaluados en $5 millones: las joyas que se llevarán los Reyes de Viña 2026

La carrera por los Reyes del Festival de Viña 2026 sigue al rojo vivo. De hecho, este martes se reveló el listado de los 20 finalistas que competirán por el título del certamen de la Ciudad Jardín.

Las finalistas a Reina de Viña son: María Paz Arancibia, Fátima Bosch, Karen Doggenweiler, Titi García-Huidobro, Alejandra Isaaacs, Skarleth Labra, Camila Mainz, Karla Melo, Ignacia Michelson y NMIXX.

Revisa también:

ADN

En tanto, los finalistas para Rey de Viña son: Matteo Bocelli, Karim Butte, Pablo Chill-e, Fernando Godoy, Juanes, Stefan Kramer, Emanuel Noir, Diego Pánico, Princeso y Pastor Rocha.

En ese contexto, es que se dieron a conocer cómo serán las coronas y las joyas que lucirán quienes se conviertan en Reyes de Viña 2026.

Así serán las joyas de los Reyes del Festival de Viña 2026

La corona de la Reina pesa 286,27 gramos está elaborada en plata ley 925 ecológica, obtenida a partir de procesos de reciclaje de metal, incorporando 50 circones de alta calidad en su estructura.

En tanto, la corona del Rey alcanza los 608,23 gramos en la misma ley de plata, integra una composición de 23 gaviotas más una de mayor tamaño en el centro y suma 241 circones.

Ambas coronas conservan como eje conceptual la Gaviota del certamen y con claras referencias a las olas del borde costero de Viña del Mar.

ADN

Adicionalmente, quienes resulten vencedores se llevarán un anillo. El anillo oficial del Rey está confeccionado en oro amarillo de 18 quilates y tiene un valor referencial de $4 millones. En tanto, el anillo de la Reina alcanza los $5 millones, según comunicó la Joyería Aurus.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad