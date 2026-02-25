Coronas de plata y anillos avaluados en $5 millones: las joyas que se llevarán los Reyes de Viña 2026

La carrera por los Reyes del Festival de Viña 2026 sigue al rojo vivo. De hecho, este martes se reveló el listado de los 20 finalistas que competirán por el título del certamen de la Ciudad Jardín.

Las finalistas a Reina de Viña son: María Paz Arancibia, Fátima Bosch, Karen Doggenweiler, Titi García-Huidobro, Alejandra Isaaacs, Skarleth Labra, Camila Mainz, Karla Melo, Ignacia Michelson y NMIXX.

En tanto, los finalistas para Rey de Viña son: Matteo Bocelli, Karim Butte, Pablo Chill-e, Fernando Godoy, Juanes, Stefan Kramer, Emanuel Noir, Diego Pánico, Princeso y Pastor Rocha.

En ese contexto, es que se dieron a conocer cómo serán las coronas y las joyas que lucirán quienes se conviertan en Reyes de Viña 2026.

Así serán las joyas de los Reyes del Festival de Viña 2026

La corona de la Reina pesa 286,27 gramos está elaborada en plata ley 925 ecológica, obtenida a partir de procesos de reciclaje de metal, incorporando 50 circones de alta calidad en su estructura.

En tanto, la corona del Rey alcanza los 608,23 gramos en la misma ley de plata, integra una composición de 23 gaviotas más una de mayor tamaño en el centro y suma 241 circones.

Ambas coronas conservan como eje conceptual la Gaviota del certamen y con claras referencias a las olas del borde costero de Viña del Mar.

Adicionalmente, quienes resulten vencedores se llevarán un anillo. El anillo oficial del Rey está confeccionado en oro amarillo de 18 quilates y tiene un valor referencial de $4 millones. En tanto, el anillo de la Reina alcanza los $5 millones, según comunicó la Joyería Aurus.

