Multan a cadena nacional de supermercados por no respetar la jornada laboral pactada con los trabajadores

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago decidió mantener una multa de 60 UTM (poco más de 4 millones de pesos) impuesta a Santa Isabel Administradora S.A..

La empresa había recurrido a la justicia para intentar anular el castigo aplicado por la Inspección del Trabajo tras detectarse que no se estaba cumpliendo con los horarios de trabajo establecidos en un acuerdo con el sindicato.

Las razones del rechazo

El juez José Ramón Flores Ramírez explicó que la empresa no logró demostrar que el fiscalizador se hubiera equivocado al aplicar la multa. Los puntos clave de la decisión fueron:

Falta de pruebas claras: La empresa presentó documentos en el juicio, pero no pudo demostrar que esa misma información se la dio al fiscalizador cuando este fue a revisarlos. Por ejemplo, no mostraron correos electrónicos que confirmaran el envío de esos papeles en su momento.

Infracción bien explicada: Santa Isabel alegó que la multa no era clara, pero el juez determinó que el fiscalizador copió exactamente la cláusula del contrato que se estaba rompiendo, por lo que la empresa siempre supo de qué se tenía que defender.

Sin errores en el conteo: La empresa reclamó que se había incluido erróneamente a un trabajador en la muestra revisada, pero el tribunal confirmó que el fiscalizador lo había excluido de forma explícita desde el principio.

El origen del conflicto

La sanción se relaciona con el Contrato Colectivo firmado el 10 de agosto de 2022 entre el Sindicato Logística Santa Isabel y la empresa. En este documento de 68 páginas, se establecieron las reglas de la jornada laboral que, según la inspección, fueron pasadas por alto por la administración.

Finalmente, aunque la empresa perdió el caso y la multa se mantiene, el tribunal decidió no cobrarle los gastos del juicio (costas), al considerar que tenían motivos razonables para intentar defenderse ante el tribunal.