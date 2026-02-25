Fiscalía pide 35 años de cárcel a mexicanos acusados de montar laboratorio de metanfetamina en Lolol

El Ministerio Público formalizó acusación y solicitó penas que suman 35 años de presidio contra dos ciudadanos mexicanos detenidos en la región de O’Higgins, sindicados como presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación en Chile, tras el hallazgo de un laboratorio clandestino de droga sintética en una parcela de Lolol.

La detención se concretó en enero de 2025, cuando personal especializado de carabineros irrumpió en el inmueble rural y sorprendió a los imputados en plena faena de extracción de metanfetamina.

En el lugar se decomisaron 844 kilos de la sustancia, además de precursores químicos y equipamiento destinado a su procesamiento. Según la investigación del Ministerio Público, la droga habría ingresado al país semanas antes por vía marítima, oculta en envases de pintura enviados desde el puerto de Manzanillo en México. La sustancia era transportada diluida con el objetivo de ser refinada posteriormente en territorio nacional.

Las diligencias, que se extendieron por cerca de dos años y contemplaron técnicas intrusivas contempladas en la Ley 20.000, permitieron establecer que el grupo habría evaluado distintas zonas del país antes de instalar el laboratorio en la región de O’Higgins.

Ambos imputados se enfrentan cargos por tráfico ilícito de drogas, elaboración ilegal, tenencia de precursores y asociación criminal. La Fiscalía ya presentó acusación y se encuentra a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral.

Más información las entregó el fiscal a cargo de la causa, Juan Castro Bekios. “Ellos habían instalado en una parcela, ubicada en ese sector, un laboratorio clandestino para la extracción y procesamiento de cristales de metanfetamina, cuyo destino final, de acuerdo a los antecedentes de la investigación, iban a ser Asia y Oceanía”, señaló.

De acuerdo con el persecutor, la naturaleza de la droga, el origen del envío y otros antecedentes reunidos durante la indagatoria permiten sostener la hipótesis de un vínculo con la organización delictual mexicana, en lo que sería el primer intento por instalar en Chile una plataforma para la proyección internacional de drogas sintéticas hacia el continente asiático y Oceanía.