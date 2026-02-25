Del fracaso al aplauso: el inesperado mensaje que George Harris envió a Esteban Düch tras éxito en Viña 2026

El comediante venezolano Esteban Düch vivió una de las noches más memorables de su carrera tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2026, donde logró conquistar al público de la Quinta Vergara y llevarse tanto la Gaviota de Plata como la de Oro.

Además de los aplausos en el escenario, el humorista contó que recibió un gesto de apoyo especial desde su propio país.

En conversación con la prensa tras su presentación, el humorista relató que recibió un mensaje de felicitaciones de otro comediante venezolano: George Harris.

“Recibí un mensajito de George con las felicitaciones y deseándome mucho éxito”, comentó Düch sobre el mensaje que le envió su colega. A pesar de las comparaciones naturales entre ambos por compartir nacionalidad, el humorista no escatimó en elogios hacia Harris. “Es un gran comediante, una persona admirable por lo que ha logrado en Venezuela”, expresó con respeto.

El triunfo de Düch en Viña 2026 marcó un contraste con lo que vivió Harris en la edición anterior del festival, cuando su rutina fue duramente criticada por el público y terminó pifiado fuera del escenario. Esa experiencia dejó una marca en la memoria del certamen y generó debate en redes sociales.

Más allá de recibir elogios de su colega, Düch tuvo palabras para moderar las reacciones en redes, donde algunos usuarios acudieron a los perfiles de Harris con comentarios poco amables al comparar ambos resultados. “Creo que George merece que lo dejen tranquilo. Una mala noche de comedia no define a un comediante”, afirmó el venezolano, subrayando el respeto y la unión dentro del mundo del humor.

Además, George Harris dejó un gesto público de respaldo al comentar en un video de Instagram sobre el éxito de Esteban Düch, donde le dedicó un mensaje directo y afectuoso: “Felicidades y que sigan sus éxitos”.