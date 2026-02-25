Ministra Vallejo y Mara Sedini concluyen reuniones bilaterales de traspaso en la vocería de Gobierno

Este miércoles se llevó a cabo la última reunión bilateral de traspaso en la Secretaría General de Gobierno (Segegob), protagonizada por la ministra vocera saliente, Camila Vallejo, y su sucesora designada, Mara Sedini.

El encuentro, que se extendió por aproximadamente una hora y cuarenta minutos, representa el fin de las citas formales entre los equipos de comunicaciones de ambas administraciones antes de la asunción del nuevo periodo presidencial.

Durante el balance de la jornada, la ministra Vallejo destacó que, si bien concluyen las reuniones presenciales, el trabajo administrativo persiste a través de plataformas oficiales y coordinaciones directas con la Cancillería para el hito del cambio de mando.

En este sentido, detalló que se continúa subiendo información técnica a las páginas institucionales para garantizar el acceso tanto del público como de las autoridades entrantes. En la cita también participaron figuras clave para la continuidad del servicio, como el actual subsecretario Erwin Castillo y quien asumirá dicha cartera, José Francisco Lagos.

Por su parte, la futura ministra Mara Sedini valoró la instancia de diálogo, calificando la reunión como un espacio provechoso para compartir experiencias sobre la complejidad y la alta exposición que requiere este ministerio. Sedini subrayó que la vocería demanda una gran fortaleza personal e institucional, reconociendo el trabajo realizado durante los últimos cuatro años.

Finalmente, la ministra designada por José Antonio Kast enfatizó el valor del traspaso de información para el éxito de la nueva gestión: