Exmandatarios Lagos y Bachelet no asistirán al cambio de mando presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast

A medida que se acerca el 11 de marzo, fecha en la que se realizará el cambio de mando presidencial en Chile, se han comenzado a confirmar las asistencias y ausencias de las principales figuras del país.

En este contexto, se informó que los expresidentes Ricardo Lagos Escobar y Michelle Bachelet Jeria no asistirán a la ceremonia en la que Gabriel Boric entregará la banda presidencial a José Antonio Kast.

Tradicionalmente, la ceremonia de cambio de mando cuenta con la presencia de exjefes de Estado como un símbolo de la continuidad democrática y la solidez institucional del país.

Hasta el momento, no se han detallado razones específicas de carácter personal o de agenda para estas ausencias.