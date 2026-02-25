La reacción de Kidd Voodoo tras histórica colaboración con NMIXX en el Festival de Viña 2026

La presentación de Kidd Voodoo junto a NMIXX en el Festival de Viña del Mar 2026 sigue generando repercusiones. Tras la ovación del público en la Quinta Vergara, el cantante chileno compartió un mensaje de agradecimiento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Luego de cantar junto al grupo surcoreano en uno de los momentos más comentados de la noche, Kidd Voodoo publicó un breve pero significativo texto dedicado a sus compañeras de escenario.

“Muchas gracias, NMIXX”, escribió, acompañando el mensaje con emojis de agradecimiento, específicamente un corazón.

Un cruce cultural que marcó a Viña 2026

La aparición conjunta se produjo en plena madrugada, cuando el espectáculo del sexteto de K-pop ya había encendido al “Monstruo”. La irrupción del artista chileno con un tema urbano generó una reacción inmediata en el público, que celebró la fusión entre el pop coreano y el reguetón local. En redes sociales, fanáticos calificaron el momento como “histórico” y “una señal de apertura del Festival a nuevos géneros”.

En tanto, para NMIXX la experiencia en Viña no solo significó su debut en el certamen, sino también un acercamiento directo con el público latinoamericano. Durante la presentación, las integrantes agradecieron el cariño del público chileno y destacaron la energía del escenario viñamarino, reforzando el vínculo con sus seguidores en la región.

muchas gracias nmixx 🫶🏼 — kidd voodoo (@saatiroo) February 25, 2026

¿Te gustaría que el Festival de Viña siga apostando por figuras del K-pop en próximas ediciones?