;

La reacción de Kidd Voodoo tras histórica colaboración con NMIXX en el Festival de Viña 2026

El artista chileno abordó su aparición en la Quinta Vergara tras compartir escenario con el grupo de K-pop.

Juan Castillo

Festival de Viña del Mar 2026

Festival de Viña del Mar 2026

La presentación de Kidd Voodoo junto a NMIXX en el Festival de Viña del Mar 2026 sigue generando repercusiones. Tras la ovación del público en la Quinta Vergara, el cantante chileno compartió un mensaje de agradecimiento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Luego de cantar junto al grupo surcoreano en uno de los momentos más comentados de la noche, Kidd Voodoo publicó un breve pero significativo texto dedicado a sus compañeras de escenario.

“Muchas gracias, NMIXX”, escribió, acompañando el mensaje con emojis de agradecimiento, específicamente un corazón.

Revisa también:

ADN

Un cruce cultural que marcó a Viña 2026

La aparición conjunta se produjo en plena madrugada, cuando el espectáculo del sexteto de K-pop ya había encendido al “Monstruo”. La irrupción del artista chileno con un tema urbano generó una reacción inmediata en el público, que celebró la fusión entre el pop coreano y el reguetón local. En redes sociales, fanáticos calificaron el momento como “histórico” y “una señal de apertura del Festival a nuevos géneros”.

En tanto, para NMIXX la experiencia en Viña no solo significó su debut en el certamen, sino también un acercamiento directo con el público latinoamericano. Durante la presentación, las integrantes agradecieron el cariño del público chileno y destacaron la energía del escenario viñamarino, reforzando el vínculo con sus seguidores en la región.

¿Te gustaría que el Festival de Viña siga apostando por figuras del K-pop en próximas ediciones?

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad