Erick Pulgar se vistió de héroe este domingo. El volante chileno anotó y le dio el triunfo a Flamengo ante Botafogo por los cuartos de final del Campeonato Carioca.

El “Mengao” comenzó ganando el partido con la anotación de Lucas Paquetá al minuto 19. Sin embargo, el “Fogao” lo empató a los 54′ por medio de Alexander Barboza.

Finalmente, el mediocampista nacional se encargó de definir el encuentro con un gol de cabeza al minuto 89. De esta manera, el “Fla” se llevó la victoria por 2-1 y avanzó a las semifinales del torneo estadual.

Tras el cotejo, Erick Pulgar conversó con la transmisión oficial y lanzó una sorpresiva respuesta cuando le consultaron por su gol. “Tenía que remediar lo que pasó en la jugada del gol de Botafogo, que fue un error personal en la marca”, señaló el chileno, asumiendo por completo la responsabilidad en el tanto de Alexander Barboza.

“Lo bueno es que pude revertir el error mío y además sirvió para ganar el partido. Este gol da mucha confianza para los partidos que se nos vienen, que serán muy importantes”, concluyó el ex Universidad Católica.

Revisa el gol de Pulgar ante Botafogo

Revisa el compacto del triunfo de Flamengo ante Botafogo