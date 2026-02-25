;

Joven estrella de OnlyFans revela que está embarazada: vivió maratón sexual con 400 hombres

La creadora de contenido británica aseguró que la gestación fue confirmada con una ecografía y que reunió datos de contacto de los participantes del evento.

Javier Méndez

La creadora de contenido británica Bonnie Blue, conocida por su trabajo en plataformas para adultos como OnlyFans, aseguró que está embarazada.

Lo curioso de la situación es que su anuncio llega semanas después de protagonizar un desafío sexual masivo que ella misma describió como una “misión”. En cifras, estuvo con 400 hombres.

En un registro difundido en video, Blue afirmó: “Estoy definitivamente embarazada... realmente embarazada“.

En la misma secuencia, añadió otra frase que se viralizó: “Voy a tener que preguntarle a ChatGPT qué hacer ahora, porque en realidad no estoy segura. No lo sé...”.

La actriz afirmó que recopiló información de los asistentes para poder identificar al padre mediante pruebas genéticas, asegurando: “obtuve muestras de ADN y sus datos de contacto”.

Según la influencer, cuyo nombre real es Tia Billinger, las primeras señales de alerta fueron las náuseas intensas y los dolores de cabeza.

