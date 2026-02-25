;

“No me gusta la gente... hace poco me descubrieron una condición, quizás por eso no tengo amigos”

“Mi vida son mis hijos y mi trabajo”, admitió la nueva participante de “Vecinos al límite”, el reality que prepara Canal 13.

Javier Méndez

Carla Ballero dará este año un giro en su carrera televisiva: debutará en el formato reality con Vecinos al límite, la nueva apuesta de Canal 13.

La hermana de Álvaro adelantó que su mayor inquietud no pasa por las pruebas ni por la competencia, sino por la convivencia.

“Ojalá no me cueste la convivencia, porque no me gusta la gente… me carga la gente”, admitió en la previa al encierro.

“Hace muy poco me descubrieron que tengo una condición de espectro autista, quizás por esta razón no tengo amigos y salgo muy poco. Mi vida son mis hijos y mi trabajo”, admitió la comunicadora que hoy es parte del programa Zona de Estrellas.

ADN

El reality será conducido por Karla Constant y Sergio Lagos, habrá cuatro equipos, con dos famosos y cuatro desconocidos cada uno, que vivirán alternadamente en cuatro casas con diferentes grados de comodidad.

Ballero estará en el grupo que liderará su amiga Paula Pavic, la ex esposa de Marcelo “Chino” Ríos.

Con Paula somos amigas desde hace más de 20 años, teníamos amigos en común y, en plena juventud, salíamos mucho. Era la época en que yo estaba en mi apogeo de la fama en ‘Morandé con compañía”, contó la nueva incorporación del espacio.

