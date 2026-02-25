“Quien no lloró alguna vez...”: presentación de Jesse & Joy llenó de nostalgia a las redes sociales
“Dejaron todo su romanticismo en el Festival de Viña”, replicaron varios en la plataforma de X.
En la tercera noche del Festival de Viña del Mar, Jesse & Joy prometieron enamorar a la Quinta Vergara y lo lograron.
Los hermanos Huerta sacaron a lucir todo su repertorio de clásicos, lo que les valió tanto los aplausos del ‘Monstruo’ como el de las redes sociales.
Tanta fue la euforia de los asistentes a la Quinta Vergara, que los que no tuvieron el privilegio de poder estar ahí lo disfrutaron a través de la TV y las redes sociales.
“Que canta lindo la Joy”, fue uno de los tantos comentarios que se pudo leer en la plataforma de X.
