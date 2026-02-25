“Quien no lloró alguna vez...”: presentación de Jesse & Joy llenó de nostalgia a las redes sociales / VICTOR HUENANTE

En la tercera noche del Festival de Viña del Mar, Jesse & Joy prometieron enamorar a la Quinta Vergara y lo lograron.

Los hermanos Huerta sacaron a lucir todo su repertorio de clásicos, lo que les valió tanto los aplausos del ‘Monstruo’ como el de las redes sociales.

Tanta fue la euforia de los asistentes a la Quinta Vergara, que los que no tuvieron el privilegio de poder estar ahí lo disfrutaron a través de la TV y las redes sociales.

“Que canta lindo la Joy”, fue uno de los tantos comentarios que se pudo leer en la plataforma de X.

Mira las reacciones

"Te espereeeeeeee llegue a sentir que me moría 💔😭"

Quien no lloro alguna vez escuchando esta canción #Viña2026 pic.twitter.com/D6xqPDbRif — Natititi de los 7 reinos 👑 (@NatititiDiPalma) February 25, 2026

Jessy Y Joy Dejaron Todo Su Romanticismo En El #FestivalDeViña No Soy Fan De Ellos Pero Son Excelentes Músicos 🙂#Vina2026 #Viña26 pic.twitter.com/NnyV9Rj2XT — Daniel__GutierrezB9134⚖️♂️ 🐼 91_34☭🏁 (@AntGBar9134) February 25, 2026