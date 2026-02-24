Muerte de “El Mencho”: quién es María Julissa, la influencer vinculada a la caída del capo narco

La confirmación de la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, sigue generando repercusiones en México y Estados Unidos.

En las últimas horas, una figura inesperada comenzó a concentrar la atención de las investigaciones: María Julissa, modelo e influencer mexicana, cuyo nombre aparece vinculado al operativo que terminó con la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el medio mexicano La Razón, además de antecedentes recopilados por agencias de seguridad, la joven habría mantenido un vínculo cercano con integrantes del círculo de confianza del capo narco.

Esa relación, según fuentes investigativas, permitió levantar información clave sobre movimientos, ubicaciones y rutinas, antecedentes que habrían sido utilizados en el despliegue que culminó con el abatimiento del jefe criminal en el estado de Jalisco.

El rol que investigan las autoridades

Las indagatorias apuntan a que María Julissa habría sido monitoreada durante meses por organismos de inteligencia. Su presencia constante en determinados entornos y publicaciones en redes sociales encendieron alertas, al coincidir con desplazamientos del entorno del CJNG. En ese contexto, investigadores sostienen que “su rol habría sido determinante para reconstruir el cerco sobre el líder del cartel”, aunque recalcan que el caso aún está bajo análisis.

El foco no está puesto únicamente en una eventual colaboración directa, sino también en el uso involuntario de información sensible. Especialistas en crimen organizado advierten que el uso de redes sociales se ha convertido en un flanco débil para estructuras criminales, al exponer patrones que pueden ser rastreados por las autoridades.

En paralelo, voceros ligados a la investigación señalan que “ninguna pieza por sí sola explica la caída de El Mencho, pero sí existieron factores humanos que facilitaron el operativo”. Entre ellos, el entorno digital y social que rodeaba al capo narco.

Impacto y proyecciones del caso

La muerte de El Mencho representa un golpe histórico al CJNG, organización que Washington había catalogado como terrorista y a cuyo líder se le atribuía un “reinado de terror” marcado por el tráfico de fentanilo y la violencia extrema. El caso también reabre el debate sobre el rol de figuras públicas e influencers en contextos de crimen organizado y el alcance real de su influencia.

Mientras las autoridades continúan revisando antecedentes y eventuales responsabilidades, el nombre de María Julissa permanece bajo escrutinio público y judicial.