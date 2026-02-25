;

VIDEO. “Vengo con un gran invitado chileno”: la bomba que lanzó Yandel antes de su show en el Festival de Viña 2026

El reguetonero reveló que subirá a un artista nacional en su espectáculo sinfónico en la Quinta Vergara.

Nelson Quiroz

YANDEL INSTAGRAM

YANDEL INSTAGRAM

El cantante puertorriqueño Yandel confirmó que su esperado show sinfónico en el Festival de Viña del Mar 2026 tendrá una sorpresa especial: subirá a un artista chileno al escenario de la Quinta Vergara.

Durante su conferencia de prensa este miércoles, el ícono del reguetón adelantó que su espectáculo, que mezcla sus grandes éxitos con orquesta en vivo, incluirá un invitado local.

Ahora también vengo con un gran invitado en el show de Viña”, comenzó diciendo, generando expectación inmediata entre los medios presentes.

El artista, que ya suma varias presentaciones en el certamen, destacó su conexión con el público nacional. “Chile es una de las plazas más duras que han apoyado el reguetón desde el comienzo”, afirmó, subrayando la energía única del “Monstruo”.

En esa línea, sobre la colaboración sobre la Quinta Vergara, Yandern dejó mucho al misterio, pero precisó: “Se lo van a disfrutar... es chileno”.

Su propuesta “Yandel Sinfónico” lo convirtió en pionero dentro del género urbano al realizar una gira completa acompañado por orquestas locales en cada país que visita. Para Viña 2026, replicará la fórmula con músicos chilenos, prometiendo un espectáculo “a otro nivel musical”.

Además, confirmó que mantiene colaboraciones pendientes con figuras de la escena urbana nacional y que el reguetón old school está viviendo un nuevo auge, especialmente en Chile.

Aunque no reveló el nombre del invitado, sus palabras bastaron para encender las redes sociales y abrir las especulaciones sobre qué artista chileno podría compartir escenario con él en una de las noches más esperadas del festival.

Con un show que promete perreo, nostalgia y una potencia orquestal inédita en la Quinta Vergara, Yandel apuesta por sorprender —y ahora también por integrar talento chileno— en su regreso a Viña 2026.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad