El cantante puertorriqueño Yandel confirmó que su esperado show sinfónico en el Festival de Viña del Mar 2026 tendrá una sorpresa especial: subirá a un artista chileno al escenario de la Quinta Vergara.

Durante su conferencia de prensa este miércoles, el ícono del reguetón adelantó que su espectáculo, que mezcla sus grandes éxitos con orquesta en vivo, incluirá un invitado local.

“Ahora también vengo con un gran invitado en el show de Viña”, comenzó diciendo, generando expectación inmediata entre los medios presentes.

El artista, que ya suma varias presentaciones en el certamen, destacó su conexión con el público nacional. “Chile es una de las plazas más duras que han apoyado el reguetón desde el comienzo”, afirmó, subrayando la energía única del “Monstruo”.

En esa línea, sobre la colaboración sobre la Quinta Vergara, Yandern dejó mucho al misterio, pero precisó: “Se lo van a disfrutar... es chileno”.

Su propuesta “Yandel Sinfónico” lo convirtió en pionero dentro del género urbano al realizar una gira completa acompañado por orquestas locales en cada país que visita. Para Viña 2026, replicará la fórmula con músicos chilenos, prometiendo un espectáculo “a otro nivel musical”.

Además, confirmó que mantiene colaboraciones pendientes con figuras de la escena urbana nacional y que el reguetón old school está viviendo un nuevo auge, especialmente en Chile.

Aunque no reveló el nombre del invitado, sus palabras bastaron para encender las redes sociales y abrir las especulaciones sobre qué artista chileno podría compartir escenario con él en una de las noches más esperadas del festival.

Con un show que promete perreo, nostalgia y una potencia orquestal inédita en la Quinta Vergara, Yandel apuesta por sorprender —y ahora también por integrar talento chileno— en su regreso a Viña 2026.