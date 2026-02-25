“A partir del 11 de marzo”: Mara Sedini evita referirse a posición del gobierno entrante por tensión de EE.UU. con Chile

Este miércoles, la futura vocera de Gobierno de José Antonio Kast, Mara Sedini, se refirió a la controversia generada por el proyecto de cable submarino de fibra óptica entre Chile y China, tema que ha provocado tensiones entre la administración del Presidente Gabriel Boric y Estados Unidos.

En ese contexto, afirmó que “es muy importante y tanto el presidente electo como el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna han sido muy claros que para referirse a estos temas hay que tener toda la información disponible”.

En la misma línea, la expanelista del programa Sin Filtros señaló que el gobierno entrante va a “esperar tener todos los antecedentes y plantear una postura que esté en relación a los beneficios para Chile, con los objetivos de tener unas buenas relaciones internacionales”.

Finalmente, subrayó que “a partir del 11 de marzo, con toda la información disponible, tomaremos una determinación”.

“América para los estadounidenses”

A fines de 2025, la Casa Blanca difundió la “Estrategia Nacional de Seguridad”, un documento de 33 páginas que plantea como objetivo reforzar la presencia e influencia estadounidense en la región, consolidando un cambio de fondo en su política de defensa. El texto retoma la lógica de “América para los estadounidenses”, principio asociado a la Doctrina Monroe.

En ese contexto, se realizará la conferencia “Shield of the Americas”, el primer encuentro regional convocado por Donald Trump desde su retorno a la Casa Blanca, instancia a la que asistirá José A. Kast.

La cita tendrá lugar en Florida cuatro días antes del cambio de mando del 11 de marzo. Kast participará aún en calidad de mandatario electo y en medio de las fricciones diplomáticas entre Washington y Santiago.