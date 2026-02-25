;

FOTO. Este es el motivo por el que denunciaron a Kast ante Contraloría tras revelar su foto oficial como presidente

Acusan incumplimiento de una normativa histórica que regula la banda presidencial y piden suspender su impresión mientras se revisa el caso.

Martín Neut

Este es el motivo por el que denunciaron a Kast ante Contraloría tras revelar su foto oficial como presidente

Este es el motivo por el que denunciaron a Kast ante Contraloría tras revelar su foto oficial como presidente / Hans Scott

El abogado Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica, defendió la denuncia ingresada ante la Contraloría General de la República contra la fotografía oficial del presidente electo José Antonio Kast, argumentando que la imagen incumple la normativa que regula la banda presidencial.

Según explicó a CHV, una ley de 1912 establece con precisión los componentes, colores y el orden de los elementos que conforman la banda.

“Ley regula la banda presidencial, establece cuáles son sus componentes, los colores que tiene, el orden en que deben ir los elementos que compone”, afirmó.

“El presidente electo debiese respetar esa normativa”

Rendón añadió que esa normativa fue reafirmada en 2011 mediante la ley sobre emblemas nacionales, por lo que —sostiene— sigue plenamente vigente.

“Creemos que el presidente electo debiese respetar esa normativa (…) la que han usado todos los presidentes desde la recuperación de la democracia”, señaló.

La presentación solicita que el organismo contralor revise la legalidad del retrato y, de manera provisional, suspenda su impresión y reproducción para evitar un eventual uso indebido de recursos públicos.

