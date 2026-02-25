Consejo de Monumentos Nacionales autoriza reinstalar estatua ecuestre del Gral. Baquedano en Plaza Baquedano

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobó de manera unánime la reinstalación de la escultura ecuestre del Monumento Público al General Manuel Baquedano en el eje de la Plaza Baquedano, en Santiago, condicionando el proceso al cumplimiento de exigencias técnicas específicas.

El organismo solicitó actualizar y consolidar la documentación del proyecto —informe de diagnóstico, memoria de cálculo, planimetrías y especificaciones técnicas— firmada por los profesionales responsables e incorporando las observaciones realizadas previamente.

Entre las medidas, se instruyó extremar resguardos en el pedestal por la fragilidad del mortero, realizar cortes controlados para el retiro de hormigón con herramientas de bajo impacto y respetar los tiempos de curado estructural.

Además, deberán efectuarse pruebas en terreno antes de iniciar las obras, las que serán supervisadas por la Secretaría Técnica del CMN.

Finalmente, se exigió documentar todo el procedimiento e informar un cronograma coordinado con el Ministerio de Defensa para la rendición de honores.