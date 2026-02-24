;

Así es el dispositivo de seguridad que detecta drogas en bebidas: reconoce 22 tipos de estupefacientes

Con cifras de la OMS y Senda que alertan sobre el riesgo de spiking, debuta en el país una solución española para reducir riesgos en eventos masivos.

Mario Vergara

El fenómeno conocido como spiking —introducir drogas en una bebida sin consentimiento— se ha convertido en una realidad crítica en Chile. Según estimaciones de la OMS, SENDA y la Red de Investigadoras, una de cada 3 mujeres y uno de cada 10 hombres universitarios en el país reconocen haber sufrido violencia sexual al menos una vez en su vida.

Estos casos suelen ocurrir en contextos de fiestas y eventos masivos, donde se utilizan sustancias incoloras e insípidas que facilitan agresiones, robos o abusos.

Tecnología al “alcance de la mano”

Frente a este escenario, llega al mercado nacional la Pulsera Centinela, reconocida como una de las soluciones de prevención más efectivas a nivel mundial. Este dispositivo es el único capaz de detectar éxtasis líquido (GHB), benzodiacepinas y más de 22 drogas de sumisión química, entregando resultados en un lapso de entre tres y cinco segundos.

“Se trata de un sofisticado sistema de detección de estupefacientes que identifica derivados de las aminas, incluyendo LSD o burundanga”, explica Matías Bermúdez, director de Multimedia Group, empresa responsable de traer la marca a Chile. El objetivo de esta herramienta es entregar una opción concreta de autocuidado para reducir los riesgos de intoxicación involuntaria.

Beneficios y funciones de emergencia

La pulsera no solo funciona como un test de drogas, sino que integra funciones de seguridad adicionales:

  • Prevención visible: Actúa como un elemento disuasivo ante potenciales agresores.
  • Conexión rápida: Posee un código QR integrado que permite una conexión directa con el 133 de Carabineros.
  • Geolocalización: El sistema permite compartir la ubicación en tiempo real con los contactos de emergencia de la persona.
  • Diseño funcional: Es ajustable, cómoda, portátil y el dispositivo tiene una vida útil de un año (aunque el test de detección es de un solo uso).

Las víctimas de spiking a menudo enfrentan pérdida de conciencia, amnesia temporal y efectos secundarios graves como taquicardia o dificultad para respirar. Con la introducción de este dispositivo, se busca promover una cultura donde la tecnología sirva como barrera protectora, permitiendo a los jóvenes y adolescentes disfrutar de espacios de socialización con mayor seguridad.

