Continúa desalojo de toma “Dignidad”: Carabineros captura a dos sujetos con orden de detención vigente

Ambos detenidos presentan antecedentes penales por distintos delitos.

Juan Castillo

Gabriel Riveros

Continúa desalojo de toma "Dignidad": Carabineros captura a dos sujetos con orden de detención vigente

04:30

04:30

El desalojo de la toma Dignidad, en la comuna de La Florida, continúa este miércoles en su segunda y última etapa, con un amplio despliegue policial y municipal desde primeras horas de la mañana.

El operativo, que se desarrolla de manera progresiva, busca concluir la revisión de viviendas ya desocupadas y asegurar el perímetro para el avance de las labores municipales.

Desde Carabineros informaron que el personal de control de orden público ha acompañado a los equipos municipales durante la inspección de inmuebles, especialmente en los accesos por calle Sánchez Fontesilla y el sector de calle Las Perdices, avanzando de oriente a poniente.

De acuerdo con el balance policial, no se registran alteraciones al orden público al interior del campamento y la situación se mantiene controlada en las inmediaciones.

En cuanto a procedimientos policiales, la institución confirmó dos personas detenidas, ambas adultas y de nacionalidad chilena. Las aprehensiones no se produjeron dentro de la toma ni estuvieron asociadas a enfrentamientos durante el desalojo, sino que ocurrieron en el marco del despliegue preventivo en los alrededores.

Balance policial y detenciones durante el operativo

El detalle fue entregado por el coronel Ignacio Toledo, Prefecto Santiago Cordillera, quien explicó que las detenciones responden a controles y verificaciones realizadas en el perímetro. “Conforme a la planificación nuestra y el despliegue de los medios de apoyo que dispuso Carabineros para este desalojo, tenemos el resultado de dos personas detenidas”, señaló.

El oficial precisó además que “una [persona fue detenida] por falsificación de instrumentos públicos y por receptación de un vehículo motorizado que mantenía un encargo vigente por robo; y otra persona también que ha mantenido una orden vigente por el delito de robo en bienes nacionales de uso público”. Ambos detenidos presentan antecedentes penales por distintos delitos.

Desde Carabineros reiteraron que el foco del operativo se mantiene en resguardar la seguridad de los equipos municipales y de las familias que aún retiran enseres, así como en permitir el avance de las labores administrativas y técnicas previstas para esta fase final.

Mientras el desalojo entra en su recta decisiva, las autoridades mantienen la coordinación interinstitucional para cerrar el procedimiento durante la jornada, sin descartar ajustes operativos según la evolución en terreno.

