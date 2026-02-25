;

Carabineros hace balance por desalojo de toma “Dignidad”: destacaron diálogo con pobladores pese a resistencia inicial

El operativo continuará con el despliegue municipal y policial para completar la desocupación del terreno.

Juan Castillo

Gabriel Riveros

Agencia Uno

Agencia Uno

El desalojo de la toma “Dignidad”, ubicada en la comuna de La Florida, avanzó durante esta jornada sin personas detenidas y con un foco de resistencia “muy menor”, según el balance entregado por Carabineros de Chile.

Desde la Prefectura Santiago Cordillera, el coronel Ignacio Toledo destacó que la intervención priorizó el diálogo con los pobladores, lo que permitió destrabar el acceso y continuar con las siguientes etapas del operativo.

De acuerdo con la autoridad policial, el único punto de tensión se registró en el acceso por calle Sánchez Fontecilla, donde se levantaron barricadas incendiarias. “Encontramos un foco de resistencia muy menor… pero con la intervención de agentes de diálogo, estas personas repusieron su actitud”, señaló Toledo.

Corte de servicios y revisión de viviendas

Una vez despejado el acceso, Carabineros coordinó el ingreso de equipos especializados para asegurar el área. “Con la intervención del vehículo lanzaagua de personal COP, la barricada se apagó y se dio inicio a una segunda etapa”, explicó el prefecto. En esa fase, cuadrillas de Enel realizaron el corte del suministro eléctrico, acompañadas por personal policial, con el fin de facilitar la inspección de inmuebles desocupados.

Posteriormente, el personal municipal comenzó la revisión de viviendas sin suministro para avanzar con su demolición mediante maquinaria pesada. Toledo precisó que aún existen casas con moradores en su interior, quienes fueron informados del procedimiento y cuentan con facilidades para retirar sus enseres durante el día. “Las personas ya tienen conocimiento de que este desalojo se está ejecutando y que pueden ir retirando tanto sus pertenencias como materiales de construcción que deseen conservar”, afirmó.

El prefecto añadió que se registraron dos intentos de instalación de barricadas, ambos contenidos y apagados por personal COP. “Básicamente lo que se está logrando es el diálogo que permite que pueda ingresar el personal municipal”, recalcó, insistiendo en que la cooperación fue clave para evitar incidentes mayores.

El operativo continuará con el despliegue municipal y policial para completar la desocupación del terreno, priorizando la seguridad de las familias y el orden público.

