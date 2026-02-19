“Your Brain on Nature”: científica chilena explica cómo impacta el contacto con la naturaleza a nuestro cerebro

En una reciente emisión del programa “Tu Nuevo ADN”, conducido por Andrea Obaid, se abordó el profundo impacto que tiene la naturaleza en la salud mental y la reducción del estrés. Para ello, se entrevistó a Constanza Baquedano, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, bioquímica y doctora en neurociencias, quien lideró una investigación sobre cómo el contacto con entornos naturales beneficia directamente a nuestro cerebro. El estudio llamado “Your Brain on Nature”, busca respaldar científicamente la sensación de paz que experimentamos al alejarnos de las pantallas y salir de las ciudades.

La investigación consistió en una revisión sistemática de más de 100 estudios internacionales de neuroimagen, analizando datos de resonancias magnéticas funcionales y electroencefalogramas. El objetivo principal fue comprobar de manera empírica teorías de la ecopsicología, como la teoría biofílica de Wilson —que postula que los humanos tenemos una afinidad evolutiva con la naturaleza— y las teorías de restauración cognitiva y reducción de estrés. Al sistematizar experimentos que iban desde la exposición a la naturaleza en vivo hasta el uso de realidad virtual o fotografías, los investigadores lograron identificar patrones claros de la actividad cerebral.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la existencia de una “cascada restaurativa” que se activa en el cerebro al estar expuestos a áreas verdes. Este proceso inicia a nivel sensorial, donde los patrones naturales reducen la carga de procesamiento del cerebro. Posteriormente, se produce una disminución en la actividad de la amígdala, la cual es la principal responsable de mantenernos en estado de estrés. Finalmente, ocurre una “restauración atencional”: el cerebro deja de usar sus redes de atención focalizada y entra en un estado de fascinación suave, permitiendo que la mente descanse.

La evidencia demostró además que la naturaleza actúa como un regulador espontáneo, induciendo un estado de alerta relajado muy similar al que se logra mediante la meditación o el mindfulness. Al observar paisajes naturales, el cerebro aumenta la producción de ondas alfa y theta de manera automática y sin mayor esfuerzo. Según explicó Baquedano, este estado contemplativo surge de forma natural siempre y cuando las personas se encuentren presentes en el entorno sin interferencias digitales, como el uso del celular.

Mecanismo “dosis-respuesta”

Frente a la realidad de la agitada vida urbana, la especialista aclaró que los beneficios operan bajo un mecanismo de “dosis-respuesta”. No es estrictamente necesario vivir frente a un bosque para mejorar la salud mental; es posible realizar microacciones diarias, como caminar entre 10 y 20 minutos por un parque, lo cual ayuda a compensar el estrés del día a día. Aunque la inmersión total en la naturaleza es la más efectiva, el estudio reveló que incluso estímulos menores como ver el color verde, mirar fotos de paisajes o tener vista a áreas naturales por la ventana logran producir cambios medibles en la actividad cerebral y aceleran la recuperación.

Por último, en la entrevista se discutió la preocupante desconexión actual con el medio ambiente, especialmente en los niños que prefieren el mundo virtual de las pantallas. Ante esto, Baquedano entregó un mensaje esperanzador basado en la neuroplasticidad del cerebro. Si los padres fomentan el hábito de salir al aire libre y reemplazan el uso de dispositivos por juegos físicos en el parque, es posible reconfigurar las redes neuronales de los menores. De este modo, aprenderán a encontrar el contacto físico y la naturaleza mucho más gratificantes que el encierro digital.