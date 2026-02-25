;

VIDEO. “Algunos lo saben”: la razón detrás de las lágrimas del vocalista de Jesse & Joy en el Festival de Viña 2026

El dúo mexicano vivió un emotivo momento sobre el escenario de la Quinta Vergara.

"Algunos lo saben": la razón detrás de las lágrimas del vocalista de Jesse & Joy en el Festival de Viña 2026

Agencia Uno

La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 estuvo marcada por el romanticismo y la nostalgia de Jesse & Joy, quienes hicieron corear al “Monstruo” de la Quinta Vergara.

El éxito fue tal, que el dúo mexicano logró llevarse las gaviotas de plata y oro, además del cariño de todo el público presente.

Sin embargo, hubo un momento en que se detuvo el pulso del “Monstruo”: Joy Huerta no pudo contener el llanto en pleno escenario, dejando a miles de espectadores preguntándose qué había quebrado la compostura de la experimentada cantante.

“Jesse siempre recuerda...”

La respuesta llegó tras un momento de gloria. Con la Gaviota de Oro en mano y la ovación total de la Quinta, la vocalista se tomó un minuto para abrir su corazón y revelar una promesa familiar que los acompaña desde sus inicios.

Joy recordó que el vínculo del dúo con el certamen viñamarino está directamente ligado a la memoria de su padre.

“Ustedes, algunos lo saben… La primera vez que tocamos aquí, fue poquito después de perder a nuestro papá”, comenzó relatando ante un público que guardó un respetuoso silencio.

Joy compartió una anécdota que conmovió hasta las lágrimas a los presentes. Según contó, su padre solía ver el festival por televisión y les hizo una profecía. “Jesse siempre recuerda como él, sentado, viendo el festival, una vez dijo: ‘Un día los voy a ver ahí’”.

“Él no alcanzó a ver el festival con nosotros, pero Jesse dice que él estaba en el mejor palco de todos y tuvo un lugar excelente para vernos en nuestra primera presentación, así que… Y en su honor, si nos lo permiten, quisiéramos dedicar la siguiente canción a él", manifestó Joy, para luego pasar a cantar “Un besito más”.

