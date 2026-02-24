;

VIDEO. Todo partió por un asiento: joven con síndrome de Tourette denuncia burlas y discriminación en el Metro

Una pasajera cuestionó su discapacidad y se burló de sus tics. La joven aseguró que la situación le provocó un ataque de pánico y llamó a generar mayor conciencia sobre el síndrome de Tourette.

Una denuncia por discriminación al interior del transporte público generó amplio impacto en redes sociales, luego de que una joven con síndrome de Tourette relatara un episodio de hostigamiento vivido mientras viajaba en el Metro de Santiago.

El hecho ocurrió en la Estación Santa Julia, donde —según explicó— fue cuestionada por una pasajera mientras utilizaba un asiento reservado, pese a portar su credencial de discapacidad. A partir de ese momento, afirmó, comenzaron los comentarios ofensivos.

En un video difundido en su cuenta @artemissadg, que supera las 150 mil reproducciones, la joven detalló que la mujer puso en duda su condición y lanzó frases despectivas. “Empezó a decir cosas burlescas o hirientes, como que los jóvenes ya no sabían qué enfermedad inventar para no dar los asientos, que la juventud es floja”, relató.

Con el paso de los minutos, la situación se agravó. De acuerdo con su testimonio, la pasajera comenzó a imitar sus tics, mientras otras personas observaron sin intervenir. “Lo que a mí más me hirió es que la gente se hacía la sorda o estaba en el celular y no me ayudaban”, expresó.

Además, sostuvo que algunos usuarios se sumaron a las burlas. “Algunos escuchaban y se reían. Otro grupo se empezó a burlar y hacer lo mismo que yo hacía, en tono de mofa”, añadió.

La joven explicó que el episodio le provocó un fuerte impacto emocional, derivando en un ataque de pánico dentro del vagón. “Fue una situación horrible. Yo hago este video porque quiero concientizar que el síndrome de Tourette es real”, afirmó.

Tras lo ocurrido, destacó el apoyo brindado por funcionarios del Metro, quienes la asistieron y contuvieron en ese momento.

