El influencer rompió el silencio en Primer Plano y aseguró que fue marginado de El Internado tras conocerse su diagnóstico.

El influencer y socialité chileno Di Mondo reveló públicamente que vive con VIH y aseguró que fue discriminado por Megamedia tras quedar fuera del reality “El Internado”.

En una entrevista emitida por Primer Plano de Chilevisión, el también fashionista sostuvo que la señal “violó algunos de mis derechos” y afirmó que fue marginado del proyecto luego de conocerse su diagnóstico.

Según relató, el examen que confirmó que era VIH positivo se realizó en Perú, días antes de ingresar al encierro televisivo. El resultado le fue informado por un médico en presencia de un ejecutivo del canal.

Sentí que me pegaron una cachetada”, comentó, señalando que, pese al impacto, manifestó su intención de continuar en el programa. Sin embargo, horas más tarde, aseguró, la producción le comunicó que quedaba descalificado.

Di Mondo explicó que la decisión habría estado vinculada a la disponibilidad de medicamentos en el país donde se grababa el espacio. A su juicio, esa determinación constituyó un acto discriminatorio. Además, confirmó que presentó una demanda laboral contra la estación por cerca de 705 millones de pesos, acción que podría hacerse pública en los próximos días.

¿Qué dijo Mega?

Megamedia respondió a través de un comunicado, en el que negó categóricamente las acusaciones. La empresa sostuvo que actuó conforme a sus protocolos internos, resguardando la privacidad y dignidad de los participantes, y aseguró que fue el propio influencer quien desistió de integrarse al programa.

Asimismo, anunció que evaluará acciones legales ante lo que calificó como imputaciones falsas. Mientras el conflicto escala al plano judicial, el testimonio del socialité abrió un debate sobre discriminación y protocolos sanitarios en la industria televisiva.

