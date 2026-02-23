;

VIDEO. Hallan cadáver de hombre en Playa Changa de Coquimbo: se investigan las causas del deceso

Personal de seguridad mantiene la escena mientras se realizan pericias para esclarecer cómo ocurrió el deceso y recopilar antecedentes.

Martín Neut

Paulina Marín

Durante la tarde-noche de este lunes, fue hallado el cuerpo de un hombre de 52 años en Playa Changa, sector de la Costanera en Coquimbo.

Carabineros, la Armada y personal de Seguridad Pública Municipal se encuentran en el lugar resguardando la zona mientras se realizan las diligencias para esclarecer las causas de la muerte.

Según información preeliminar, la víctima sería de Santiago. El cuerpo no presentaría intervenciones de terceros.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que rodearon el fallecimiento, y las autoridades trabajan para determinar si hubo intervención de terceros o se trató de un hecho fortuito.

