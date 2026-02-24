¿Quién era María Rita Rodrígues? La influencer que murió a los 25 años tras emergencia médica

El pasado 21 de febrero se dio a conocer la noticia de la muerte de Maria Rita Rodrígues, una conocida influencer brasileña que compartía consejos de belleza y moda en sus redes.

La creadora de contenido tenía más de 75 mil seguidores en Instagram y TikTok donde era conocida por sus reseñas y tutoriales de diversos productos de belleza.

Fue la también influencer Luana Lilian quien dio a conocer la noticia a través de un sentido homenaje subido en sus redes sociales.

“Ella era linda, muy linda por fuera y mucho más por dentro. Era un encanto de persona. Dulce, generosa. De aquellas presencias que iluminan los ambientes sin esfuerzo”, indicó Luana Lilian en su publicación.

Según información entregada por la familia de María Rita, la influencer falleció luego de un mal súbito. La muerte de la influencer Maria Rita ha generado consternación entre quienes seguían su contenido de belleza y moda.