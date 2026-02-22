Muere Krishna Rossel, joven de Quilpué cuyo caso se viralizó en busca de ayuda médica

Santiago

A través de redes sociales se confirmó el fallecimiento de Krishna Rossel, joven de 24 años oriunda de Quilpué, cuyo caso se hizo público luego de que su pareja iniciara una búsqueda urgente de un neurocirujano que pudiera evaluar su estado de salud.

Según relató Jorge Aedo, Krishna acudió el 10 de febrero a la Clínica Los Carrera por un fuerte dolor de cabeza. Posteriormente presentó alzas de presión y convulsiones, siendo diagnosticada con una trombosis venosa cerebral. Su pareja sostuvo que existieron problemas en la administración de anticoagulantes y en el manejo clínico, situación que habría agravado su condición.

Durante los días siguientes, la familia solicitó una segunda opinión médica y acceso a la ficha clínica. Desde el centro asistencial señalaron que la paciente se mantenía bajo monitoreo permanente y que se gestionaba la entrega de los antecedentes conforme a la normativa vigente.

La joven falleció el 20 de febrero, diez días después de su ingreso. “Después de 10 días de lucha, con mi Krishna perdimos la batalla”, expresó Aedo, quien afirmó que fue “víctima de un sistema terrible”. Sus funerales se realizarán este domingo en el Parque El Sendero de Quilpué.