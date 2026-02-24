;

VIDEO. “Por muchos años desee volver a Viña del Mar”: Juanes adelantó su show en el Festival

El artista colombiano conversó con los medios previo a su presentación de este miércoles en Viña 2026.

Nicolás Lara Córdova

Este miércoles, Juanes se presentará por cuarta vez en el escenario de la Quinta Vergara, donde interpretará sus mejores canciones.

En la conferencia de prensa previa a su show, el artista colombiano de 53 años conversó sobre lo que será la presentación de su último disco “Juan Esteban” y recordó su paso por Viña del Mar.

“Estar aquí, hoy, tiene mucho que ver con celebrar mi carrera, con el poder presentar la mejor versión de mí al público de Chile que ha sido tan especial conmigo”, comentó el artista colombiano.

“Por muchos años desee volver al Festival de Viña, pero las cosas no se daban, hasta que el año pasado se iniciaron las conversaciones y a mí me hacía mucha ilusión”, agregó Juanes sobre su cuarta participación en en la Quinta Vergara.

Al ser consultado sobre su maduración como artista, Juanes comentó que: “Estoy anhelando volver a la inocencia. Mi estado de WhatsApp es ‘madurando hacia la infancia’ porque siempre quiero recordar ese momento de inocencia, porque creo que ahí está la esencia del alma”.

El artista de 53 años tuvo un momento que sacó risas al recordar a Cristián Castro y sus dichos de “parecerse a una señora”.

“Mis tías eran lo máximo. Yo no tengo temor, soy vanidoso, me gusta sentirme bien conmigo, pero la vanidad también es poder leer, crear una canción; va en lo físico, en lo espiritual, pero si me parezco a una de mis tías, me lo voy a pensar”, comentó entre risas.

Para finalizar, Juanes se refirió a la actualidad que vive la comunidad latina en los Estados Unidos.

“Me agobio con tanta cosa que está pasando, es complejo para uno asimilar todo. En mi nuevo álbum hay una canción que se llama ‘Humano’ y habla sobre conectarnos con la mirada, con los abrazos. Con la tecnología nos hemos ido al individualismo”, cerró.

