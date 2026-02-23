VIDEO. Contarían con presencia nacional: los chilenos que suenan para acompañar a NMIXX en el Festival de Viña 2026
El grupo surcoreano se presentará la noche de este martes 24 de febrero sobre el escenario de la Quinta Vergara.
La edición número 65 del Festival de Viña ya comenzó y asoma con una gran novedad para la versión de este 2026: contará por primera vez con un espectáculo principal de estilo K-pop.
El histórico hito se producirá la noche de este martes 24 de febrero, cuando el grupo surcoreano NMIXX se presente en la Quinta Vergara a cantar sus principales canciones.
En el marco de su presentación en el certamen de la Ciudad Jardín, las seis integrantes de NMIXX llevaron a cabo esta tarde la tradicional conferencia de prensa previa a su show. En el espacio, las surcoreanas mencionaron que “estamos súper ansiosas de sentir la energía del monstruo y el año pasado lo sentimos como público, porque estuvimos viendo un ratito el festival. En verdad es un sueño el poder estar acá y ahora que nosotros lo podemos sentir como artistas queremos que todos juntos, el monstruo y nosotros, podamos disfrutar de nuestro show”.
En medio de la conferencia, las integrantes de NMIXX fueron consultadas si es que es cierto que el grupo chileno “Q_ARE” las acompañarán en su show en la Quinta Vergara. Las asiáticas no lo confirmaron ni lo desmintieron. “Nosotras estamos siempre abiertas a oportunidades, así que si se nos da la oportunidad de conocer a Q_ARE sería genial”, expresaron.
¿Quiénes son Q_ARE?
Q_ARE es un grupo juvenil chileno que combina las referencias del K-pop con otros elementos sonoros identitarios locales. Seis son los jóvenes que lo componen: Jamin, J., Seba, Bin, Aiden y Fabi.
La banda debutó oficialmente en 2024 con el sencillo “Try Again”, aunque su popularidad llegó a través de la canción “Pala”, tema que fue lanzado en septiembre del año pasado y que superó el millón de visitas en YouTube y Spotify.
Además, los seis integrantes de la banda desfilaron el pasado viernes en la Gala de Viña y se llenaron de múltiples comentarios por parte de sus fans.
