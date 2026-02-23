Contarían con presencia nacional: los chilenos que suenan para acompañar a NMIXX en el Festival de Viña 2026

La edición número 65 del Festival de Viña ya comenzó y asoma con una gran novedad para la versión de este 2026: contará por primera vez con un espectáculo principal de estilo K-pop.

El histórico hito se producirá la noche de este martes 24 de febrero, cuando el grupo surcoreano NMIXX se presente en la Quinta Vergara a cantar sus principales canciones.

En el marco de su presentación en el certamen de la Ciudad Jardín, las seis integrantes de NMIXX llevaron a cabo esta tarde la tradicional conferencia de prensa previa a su show. En el espacio, las surcoreanas mencionaron que “estamos súper ansiosas de sentir la energía del monstruo y el año pasado lo sentimos como público, porque estuvimos viendo un ratito el festival. En verdad es un sueño el poder estar acá y ahora que nosotros lo podemos sentir como artistas queremos que todos juntos, el monstruo y nosotros, podamos disfrutar de nuestro show”.

En medio de la conferencia, las integrantes de NMIXX fueron consultadas si es que es cierto que el grupo chileno “Q_ARE” las acompañarán en su show en la Quinta Vergara. Las asiáticas no lo confirmaron ni lo desmintieron. “Nosotras estamos siempre abiertas a oportunidades, así que si se nos da la oportunidad de conocer a Q_ARE sería genial”, expresaron.

¿Quiénes son Q_ARE?

Q_ARE es un grupo juvenil chileno que combina las referencias del K-pop con otros elementos sonoros identitarios locales. Seis son los jóvenes que lo componen: Jamin, J., Seba, Bin, Aiden y Fabi.

La banda debutó oficialmente en 2024 con el sencillo “Try Again”, aunque su popularidad llegó a través de la canción “Pala”, tema que fue lanzado en septiembre del año pasado y que superó el millón de visitas en YouTube y Spotify.

Además, los seis integrantes de la banda desfilaron el pasado viernes en la Gala de Viña y se llenaron de múltiples comentarios por parte de sus fans.